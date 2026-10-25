Команда хирургов. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В Украине впервые провели международный курс по военной хирургии и реанимации "Тризуб". К обучению присоединились инструкторы Американского колледжа хирургов (ACS) и Международной ассоциации хирургии травмы и интенсивной терапии (IATSIC). Программу прошли 16 врачей, оказывающих помощь раненым вблизи линии фронта. Среди них — восемь хирургов и восемь анестезиологов, работающих на стабилизационных пунктах и в передовых хирургических группах.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Военные хирурги и анестезиологи, прошедшие международный курс «Тризуб». Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Что входило в курс военной хирургии

Обучение длилось неделю. Программа состояла из трех модулей. Они охватывали неотложную помощь при травмах (ATLS), хирургическое лечение боевых травм (DSTC) и практические хирургические навыки (ASSET).

Хирурги и анестезиологи обучались вместе. Они отрабатывали взаимодействие в критических ситуациях, когда от скорости и слаженности действий медицинской бригады зависит жизнь раненого.

Хирурги и анестезиологи во время международных учений. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул, что подготовка медиков должна помочь военным чувствовать себя увереннее при выполнении боевых задач.

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"Когда военный идёт в бой, он должен знать: в случае ранения рядом будут люди, которые сделают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Это доверие, которое имеет огромное значение на фронте. И за ним стоят подготовка, опыт и слаженная работа. Поэтому мы хотим, чтобы наши медики обладали лучшими знаниями, навыками и умели действовать как одна команда", — отметил глава Минобороны.

Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Как Минобороны планирует готовить военных медиков

Курс "Тризуб" является пилотным проектом новой системы подготовки военных медиков. Министерство обороны планирует проводить такие обучение и в дальнейшем.

По замыслу ведомства, к курсам будут привлекать всех хирургов и анестезиологов Сил обороны. Они должны осваивать методы, применяемые в США и странах НАТО. Это поможет развивать совместную работу медицинских команд при оказании помощи раненым на передовой.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Им стал военный хирург, полковник медицинской службы Константин Гуменюк. С 2019 года он работал главным хирургом ВСУ и имеет опыт работы непосредственно в зоне боевых действий.

Также Новини.LIVE писали, что Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ ввели единый шаблон оформления документов о ранениях военнослужащих. Командиры должны в течение пяти дней издать соответствующий приказ о травме в соответствии с установленным стандартом. Новый порядок должен упростить оформление документов для получения боевых выплат и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).