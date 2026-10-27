Системи ППО Patriot. Фото: Міноборони Нідерландів

Заступниця голови Міністерства національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька повідомила, що у Польщі створять центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot. За її словами, за право розміщення цього проєкту в Європі змагалися чотири країни. Йдеться про Німеччину, Нідерланди, Норвегію та Польщу.

Про це Магдалена Собковяк-Чарнецька повідомила у соцмережі X у вівторок, 27 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Центр техобслуговування ракет PAC-3 для Patriot у Польщі

Ще на етапі подання заявок Польща отримала найвищу оцінку.

Собковяк-Чарнецька зазначила, що з самого початку країна перебувала в постійному контакті зі Сполученими Штатами Америки.

"Цей успіх не був само собою зрозумілим. Це результат багатомісячних переговорів та наполегливої праці всієї команди", — каже вона.

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Собковяк-Чарнецька подякувала премʼєру Польщі Дональду Туску та міністру національної оборони Владиславу Косіняк-Камишу, а також усій команді за рішучість, наполегливу працю та спільний успіх.

"Польща — надійний союзник і надзвичайно важливий пункт на карті світової безпеки. Дякую Президенту Республіки Польща за підтримку, дякую моїм колегам та всім, хто підтримував цей проєкт з самого початку. Сьогоднішнє рішення свідчить про те, що, об’єднавшись, ми можемо успішно виконувати навіть найскладніші завдання задля безпеки нашої Батьківщини", — наголосив Косіняк-Камиш.

Як писали Новини.LIVE, Німеччина вперше візьме участь у військових навчаннях "Коаліції охочих", учасники якої готуються до можливого забезпечення режиму припинення вогню або виконання мирної угоди між Україною та Росією. Вони відбудуться в Польщі.

Раніше Косіняк-Камиш повідомив, що Варшава прагне приєднатися до механізмів ядерного стримування США та Франції. Він наголосив, що польська сторона планує брати на себе більше зобов’язань у цій сфері.