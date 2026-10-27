Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Польщі створять центр техобслуговування ракет для Patriot

У Польщі створять центр техобслуговування ракет для Patriot

Ua ru
27 жовтня 2026 18:54
У Польщі створять центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot Міноборони Нідерландів
Системи ППО Patriot. Фото: Міноборони Нідерландів

Заступниця голови Міністерства національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька повідомила, що у Польщі створять центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot. За її словами, за право розміщення цього проєкту в Європі змагалися чотири країни. Йдеться про Німеччину, Нідерланди, Норвегію та Польщу.

Про це Магдалена Собковяк-Чарнецька повідомила у соцмережі X у вівторок, 27 жовтня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Центр техобслуговування ракет PAC-3 для Patriot у Польщі

Ще на етапі подання заявок Польща отримала найвищу оцінку.

Собковяк-Чарнецька зазначила, що з самого початку країна перебувала в постійному контакті зі Сполученими Штатами Америки

"Цей успіх не був само собою зрозумілим. Це результат багатомісячних переговорів та наполегливої праці всієї команди", — каже вона.

Читайте також:

Собковяк-Чарнецька подякувала премʼєру Польщі Дональду Туску та міністру національної оборони Владиславу Косіняк-Камишу, а також усій команді за рішучість, наполегливу працю та спільний успіх.

"Польща — надійний союзник і надзвичайно важливий пункт на карті світової безпеки. Дякую Президенту Республіки Польща за підтримку, дякую моїм колегам та всім, хто підтримував цей проєкт з самого початку. Сьогоднішнє рішення свідчить про те, що, об’єднавшись, ми можемо успішно виконувати навіть найскладніші завдання задля безпеки нашої Батьківщини", — наголосив Косіняк-Камиш.

Як писали Новини.LIVEНімеччина вперше візьме участь у військових навчаннях "Коаліції охочих", учасники якої готуються до можливого забезпечення режиму припинення вогню або виконання мирної угоди між Україною та Росією. Вони відбудуться в Польщі.

Раніше Косіняк-Камиш повідомив, що Варшава прагне приєднатися до механізмів ядерного стримування США та Франції. Він наголосив, що польська сторона планує брати на себе більше зобов’язань у цій сфері.

Польща США ППО ракети Patriot
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації