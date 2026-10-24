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Польща хоче розмістити ядерну зброю США та Франції

Ua ru
24 жовтня 2026 07:44
Польща хоче долучитися до ядерного стримування США та Франції PAP/Piotr Nowak
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Фото: PAP/Piotr Nowak

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про прагнення Варшави долучитися до систем ядерного стримування як Сполучених Штатів Америки, так і Франції. За його словами, Польща має намір поступово нарощувати свої зобовʼязання у цій сфері.

Про це Владислав Косіняк-Камиш повідомив для WNP, передає Новини.LIVE.

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Ядерна зброя в Польщі

Косіняк-Камиш заявив, що зміцнення військової співпраці зі Штатами є питанням не тільки про постійну присутність американських військ у Польщі. За його словами, Варшава також зацікавлена в приєднанні до програми ядерного партнерства, що передбачає залучення окремих держав НАТО до механізмів ядерного стримування.

Також Польща зацікавлена в поглибленні партнерства з Францією, яка готова надати європейським союзникам ширші можливості для участі у своїй системі ядерного стримування.

"Участь США у програмі ядерної співпраці не виключає налагодження європейських відносин із Францією", — каже очільник Міноборони Польщі.

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Косіняк-Камиш не назвав терміни ухвалення конкретних рішень. Він заявив, що для цього потрібні консультації із союзниками.

Як писали Новини.LIVE, у Польщі заперечили інформацію про можливе призупинення передачі Україні пакета військової допомоги через рішення Львівської облради щодо вшанування УПА та Романа Шухевича. 

Крім того, польська сторона не виключає можливості запровадження спільного прикордонного контролю з Україною в разі виникнення такої потреби з міркувань безпеки. Однак наразі конкретних домовленостей немає. 

Польща США Франція Міноборони ядерна зброя
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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