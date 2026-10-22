Польща спростувала зупинення військової допомоги Україні через УПА

По центру міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Reuters

У Польщі спростували повідомлення про нібито призупинення постачання великого пакета військової допомоги Україні через рішення Львівської обласної ради щодо вшанування Української повстанської армії та Романа Шухевича. Раніше з'явилася інформація, що через рішення облради був зірваний позитивний прогрес у стосунках із Польщею.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на польське видання Fakt.

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Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Reuters

Польща спростувала інформацію про зупинення допомоги Україні

Раніше один із українських порталів з посиланням на джерело в українському уряді повідомив, що Польща нібито призупинила передачу великого пакета військової допомоги.

Причиною могло стати рішення Львівської обласної ради щодо вшанування УПА та Романа Шухевича.

Однак речник Міністерства національної оборони Польщі у коментарі спростував інформацію про призупинення постачання військової допомоги Україні.

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У вівторок, 20 жовтня, Львівська облрада ухвалила рішення оголосити 2027 рік роком УПА, її командира Шухевича та діяча Організації українських націоналістів Олега Ольжича.

Це викликало негативну реакцію польської сторони через історичні події на Волині та у Східній Галичині.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Польща готова погодитися на запровадження спільного прикордонного контролю з Україною. Такий формат передбачає проведення перевірок українськими та польськими службами в одному місці замість двох окремих процедур. Очікується, що це допоможе зменшити черги.

Також Новини.LIVE писав, що в українсько-польському діалозі вдалося досягти прогресу в низці чутливих питань. Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук заявила про позитивні результати переговорів щодо історичної пам'яті та проведення пошуково-ексгумаційних робіт.