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Главная Новости дня В Польше отреагировали на слухи о приостановке поставок оружия ВСУ

В Польше отреагировали на слухи о приостановке поставок оружия ВСУ

Ua ru
22 октября 2026 07:45
Польша опровергла информацию о приостановке военной помощи Украине из-за УПА
В центре — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Reuters

В Польше опровергли сообщения о якобы приостановке поставок крупного пакета военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета о чествовании Украинской повстанческой армии и Романа Шухевича. Ранее появилась информация, что из-за решения облсовета был сорван положительный прогресс в отношениях с Польшей.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на польское издание Fakt.

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Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Reuters

Польша опровергла информацию о прекращении помощи Украине

Ранее один из украинских порталов со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что Польша якобы приостановила передачу крупного пакета военной помощи.

Причиной могло стать решение Львовского областного совета о чествовании УПА и Романа Шухевича.

Однако представитель Министерства национальной обороны Польши в комментарии опроверг информацию о приостановке поставок военной помощи Украине.

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Во вторник, 20 октября, Львовский облсовет принял решение объявить 2027 год годом УПА, ее командира Шухевича и деятеля Организации украинских националистов Олега Ольжича.

Это вызвало негативную реакцию польской стороны из-за исторических событий на Волыни и в Восточной Галиции.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Польша готова согласиться на введение совместного пограничного контроля с Украиной. Такой формат предусматривает проведение проверок украинскими и польскими службами в одном месте вместо двух отдельных процедур. Ожидается, что это поможет сократить очереди.

Также Новини.LIVE писал, что в украинско-польском диалоге удалось достичь прогресса по ряду чувствительных вопросов. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук заявила о положительных результатах переговоров по вопросам исторической памяти и проведения поисково-эксгумационных работ.

Польша оружие Львов конфликт Львовская ОГА дипломатия
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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