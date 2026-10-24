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Польша хочет разместить ядерное оружие США и Франции

Ua ru
24 октября 2026 07:44
Польша хочет присоединиться к ядерному сдерживанию США и Франции PAP/Piotr Nowak
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: PAP/Piotr Nowak

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о стремлении Варшавы присоединиться к системам ядерного сдерживания как Соединённых Штатов Америки, так и Франции. По его словам, Польша намерена постепенно наращивать свои обязательства в этой сфере.

Об этом Владислав Косиняк-Камыш сообщил агентству WNP, передает Новини.LIVE.

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Ядерное оружие в Польше

Косиняк-Камыш заявил, что укрепление военного сотрудничества с США — это вопрос не только о постоянном присутствии американских войск в Польше. По его словам, Варшава также заинтересована в присоединении к программе ядерного партнерства, предусматривающей вовлечение отдельных государств НАТО в механизмы ядерного сдерживания.

Кроме того, Польша заинтересована в углублении партнерства с Францией, которая готова предоставить европейским союзникам более широкие возможности для участия в своей системе ядерного сдерживания.

"Участие США в программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания европейских отношений с Францией", — говорит глава Минобороны Польши.

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Косиняк-Камыш не назвал сроки принятия конкретных решений. Он заявил, что для этого необходимы консультации с союзниками.

Как писали Новини.LIVE, в Польше опровергли информацию о возможной приостановке передачи Украине пакета военной помощи из-за решения Львовского облсовета о чествовании УПА и Романа Шухевича.

Кроме того, польская сторона не исключает возможности введения совместного пограничного контроля с Украиной в случае возникновения такой необходимости из соображений безопасности. Однако пока конкретных договоренностей нет.

Польша США Франция Минобороны ядерное оружие
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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