Польша хочет разместить ядерное оружие США и Франции
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о стремлении Варшавы присоединиться к системам ядерного сдерживания как Соединённых Штатов Америки, так и Франции. По его словам, Польша намерена постепенно наращивать свои обязательства в этой сфере.
Об этом Владислав Косиняк-Камыш сообщил агентству WNP, передает Новини.LIVE.
Ядерное оружие в Польше
Косиняк-Камыш заявил, что укрепление военного сотрудничества с США — это вопрос не только о постоянном присутствии американских войск в Польше. По его словам, Варшава также заинтересована в присоединении к программе ядерного партнерства, предусматривающей вовлечение отдельных государств НАТО в механизмы ядерного сдерживания.
Кроме того, Польша заинтересована в углублении партнерства с Францией, которая готова предоставить европейским союзникам более широкие возможности для участия в своей системе ядерного сдерживания.
"Участие США в программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания европейских отношений с Францией", — говорит глава Минобороны Польши.
Косиняк-Камыш не назвал сроки принятия конкретных решений. Он заявил, что для этого необходимы консультации с союзниками.
Как писали Новини.LIVE, в Польше опровергли информацию о возможной приостановке передачи Украине пакета военной помощи из-за решения Львовского облсовета о чествовании УПА и Романа Шухевича.
Кроме того, польская сторона не исключает возможности введения совместного пограничного контроля с Украиной в случае возникновения такой необходимости из соображений безопасности. Однако пока конкретных договоренностей нет.