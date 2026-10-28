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Головна Новини дня На кордоні Польщі й України відпрацювали евакуацію після атаки на потяг

На кордоні Польщі й України відпрацювали евакуацію після атаки на потяг

Ua ru
28 жовтня 2026 17:58
Навчання в Польщі на кордоні з Україною: сценарій атаки на потяг із біженцями PAP
Польські екстрені служби проводять навчання. Фото: PAP

У Польщі на залізничному прикордонному переході в Медиці відбулися навчання екстрених служб за сценарієм атаки на потяг із біженцями. Учасники моделювали ситуацію, за якої ракетний удар або безпілотник влучив у перон, спричинивши велику кількість постраждалих.

Про це повідомило видання Przemyśl Nasze Miasto, передає Новини.LIVE.

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Як пройшли навчання на кордоні

Навчання під назвою "Медика 2026" передбачали відпрацювання дій після умовної атаки поблизу потяга, у якому перебували приблизно 100 людей. За сценарієм, першими на місце події мали реагувати працівники медичного пункту біля вокзалу. Їхнім завданням було викликати відповідні служби, провести первинне сортування постраждалих і визначити, кому допомога потрібна насамперед.

На кордоні Польщі й України відпрацювали евакуацію після атаки на потяг - фото 1
Польські екстрені служби проводять навчання. Фото: PAP

До тренувань залучили бригади державної системи медичного порятунку, пожежників, поліцейських, прикордонників і залізничну охорону. Також у навчаннях брав участь медико-евакуаційний підрозділ Львівської служби екстреної медичної допомоги, який працює неподалік пункту пропуску "Шегині — Медика".

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На кордоні Польщі й України відпрацювали евакуацію після атаки на потяг - фото 2
Польські екстрені служби проводять навчання. Фото: PAP

Учасники відпрацювали узгоджені дії різних служб під час надзвичайної ситуації, надання допомоги пораненим і доправлення постраждалих до лікарень. Окрему увагу приділили транскордонній взаємодії між польськими та українськими фахівцями.

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Польські екстрені служби проводять навчання. Фото: PAP

Метою тренувань було оцінити, наскільки служби готові реагувати на масштабні інциденти з великою кількістю постраждалих. Організатором навчань виступила воєводська станція швидкої медичної допомоги в Перемишлі за участю маршалка Підкарпатського воєводства.

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Польща кордон медики поїзди війна в Україні постраждалі
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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