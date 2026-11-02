Польські військові. Фото: Бригада оборони Вармінсько-Мазурського кордону

Польща створює новий компонент оборони державного кордону, до якого залучать чотири бригади територіальної оборони. Вони мають бути готовими діяти у прикордонних районах і працювати з інфраструктурою оборонного проєкту "Східний щит".

Про це повідомляє RMF FM, передає Новини.LIVE.

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Які завдання отримає нова польська бригада

Одним із ключових підрозділів стане 4-та Вармінсько-Мазурська бригада, відповідальна за напрямок поблизу Калінінградської області Росії. До складу нового компонента також увійдуть Підляська, Бузька та Перемишльська бригади. Їх визначили як найсучасніші підрозділи територіальної оборони, які мають забезпечувати функціонування оборонної інфраструктури на східному кордоні Польщі.

4-ту Вармінсько-Мазурську бригаду до кінця 2026 року планують реорганізувати та перейменувати на Вармінсько-Мазурську бригаду оборони кордону. Її командир, полковник Цезарій Кішковяк, в інтерв’ю RMF FM розповів, що серед нових завдань підрозділу будуть спостереження за кордоном, підтримка Прикордонної служби та підготовка до самостійного виконання оборонних завдань.

За словами Кішковяка, йдеться саме про оборону кордону, а не про його охорону. Тому нова бригада не замінюватиме Прикордонну службу, а виконуватиме окремі військові функції та згодом зможе перебрати на себе відповідальність за оборону прикордонної території. Реорганізацію підрозділу мають завершити до кінця цього року.

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Окреме значення цей напрямок має через географічне розташування. Калінінградська область межує з Польщею, а поблизу неї проходить Сувальський коридор — вузька ділянка польської території в районі Сувалок та Августова, яка з’єднує Польщу з Литвою та іншими країнами Балтії.

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