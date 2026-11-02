Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Польща створює бригаду для оборони кордону з РФ

Польща створює бригаду для оборони кордону з РФ

Ua ru
2 листопада 2026 15:10
Польща створює бригаду для оборони кордону з Калінінградською областю РФ Бригада оборони Вармінсько-Мазурського кордону
Польські військові. Фото: Бригада оборони Вармінсько-Мазурського кордону

Польща створює новий компонент оборони державного кордону, до якого залучать чотири бригади територіальної оборони. Вони мають бути готовими діяти у прикордонних районах і працювати з інфраструктурою оборонного проєкту "Східний щит".

Про це повідомляє RMF FM, передає Новини.LIVE.

Реклама

Які завдання отримає нова польська бригада

Одним із ключових підрозділів стане 4-та Вармінсько-Мазурська бригада, відповідальна за напрямок поблизу Калінінградської області Росії. До складу нового компонента також увійдуть Підляська, Бузька та Перемишльська бригади. Їх визначили як найсучасніші підрозділи територіальної оборони, які мають забезпечувати функціонування оборонної інфраструктури на східному кордоні Польщі.

4-ту Вармінсько-Мазурську бригаду до кінця 2026 року планують реорганізувати та перейменувати на Вармінсько-Мазурську бригаду оборони кордону. Її командир, полковник Цезарій Кішковяк, в інтерв’ю RMF FM розповів, що серед нових завдань підрозділу будуть спостереження за кордоном, підтримка Прикордонної служби та підготовка до самостійного виконання оборонних завдань.

За словами Кішковяка, йдеться саме про оборону кордону, а не про його охорону. Тому нова бригада не замінюватиме Прикордонну службу, а виконуватиме окремі військові функції та згодом зможе перебрати на себе відповідальність за оборону прикордонної території. Реорганізацію підрозділу мають завершити до кінця цього року. 

Читайте також:

Окреме значення цей напрямок має через географічне розташування. Калінінградська область межує з Польщею, а поблизу неї проходить Сувальський коридор — вузька ділянка польської території в районі Сувалок та Августова, яка з’єднує Польщу з Литвою та іншими країнами Балтії.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Польщі на залізничному переході в Медиці поблизу українського кордону провели навчання екстрених служб за сценарієм атаки на потяг із біженцями. За умовами змодельованої ситуації, ракетний удар або безпілотник влучив у перон біля потяга, де перебували близько 100 людей, унаслідок чого виникла велика кількість постраждалих.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що учасники конфлікту навколо Конституційного трибуналу отримують підтримку від проросійських сил і російських ботів у соціальних мережах. За його словами, такі політики та організації діють у Польщі вже багато років і, на його думку, прагнуть послабити демократію та верховенство права. 

Польща оборонна сфера військові територіальна оборона Росія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації