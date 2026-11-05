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Шістьох осіб у Польщі підозрюють у передачі Росії військових матеріалів

Ua ru
5 листопада 2026 12:34
У Польщі затримали шістьох підозрюваних у шпигунстві на користь РФ facebook.com/modern.international.elite.forces
Бійці Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Фото: facebook.com/modern.international.elite.forces

У Польщі затримали шістьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Росії та незаконному постачанні військових матеріалів до РФ. Серед них — п’ятеро поляків і 37-річна громадянка Росії. Група діяла в інтересах російських спецслужб і постачала матеріали, які використовують для виробництва боєприпасів та систем озброєння. 

Про це повідомив польський міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Затримання підозрюваних у Польщі

За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW), усіх шістьох підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка діяла проти Республіки Польща.

Чотирьом із них, зокрема громадянці Росії, оголосили підозри у шпигунстві. Суд відправив їх під варту на три місяці. Щодо двох інших фігурантів застосували запобіжні заходи без тримання під вартою.

Під час операції з 21 жовтня до 2 листопада 2026 року співробітники ABW провели обшуки у 21 місці. Вони відбулися у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Великопольському воєводствах. 

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Як працювала група з постачання військових матеріалів

Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак уточнив, що йдеться про гільзи та кулі. Їх учасники групи вивозили з Польщі до Росії без необхідних дозволів. Товари замовляли та купували, зокрема, через інтернет. Потім їх доправляли до Калінінградської області. За попередніми даними слідства, вартість незаконно вивезених компонентів перевищує 2 млн злотих.

Новак також розповів, як перевозили товари:

"Вагони з прихованими відсіками використовувалися для перевезення вантажів. Підозрювані багато разів перетинали польсько-російський кордон, а деякі транспорти зупинялися польськими прикордонними службами", — повідомив речник прокуратури. 

Семоняк у коментарі журналістам пов'язав цю ситуацію з повномасштабним вторгненням Росії в Україну: "Ця ескалація дій, пов'язаних із російсько-українською війною, пов'язана з тим, що Польща підтримує Україну та основні транспортні коридори, що проходять через Польщу, викликає реакцію Росії".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про втручання російських ботів у конфлікт навколо Конституційного трибуналу. За його словами, вони підтримували в інтернеті противників змін у роботі судової установи.

Також Новини.LIVE писали про плани Польщі посилити оборону кордону з Росією. Для цього країна створює новий компонент оборонної системи за участю чотирьох бригад територіальної оборони. Вони мають діяти у прикордонних районах та долучитися до інфраструктури проєкту "Східний щит".

Польща шпигунство підозра Росія затримання
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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