Конфлікт між Таїландом і Камбоджею — що відомо про авіаудари

Люди відпочивають у притулку після нових військових зіткнень між Таїландом і Камбоджею. Фото: REUTERS/Prajoub Sukprom

Напруга між Таїландом і Камбоджею знову перейшла у фазу відкритих бойових дій: Бангкок підтвердив, що завдав авіаударів по військових позиціях Камбоджі після інциденту, внаслідок якого загинув тайський військовий, а ще четверо зазнали поранень. Це стало першим застосуванням бойової авіації Таїландом після липневих боїв і вже поставило під сумнів досягнуту за посередництва США мирну угоду, яку офіційно підписували за участі президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Таїланд завдав удару по Камбоджі

За заявою Тайських сил оборони, удари з повітря та паралельні військові операції на землі були проведені у відповідь на обстріли з боку військ Камбоджі. У Бангкоку стверджують, що з камбоджійської території по кількох прикордонних пунктах застосували стрілецьку зброю, кулемети, міномети та артилерійські системи, а обидві країни продовжують звинувачувати одна одну в тому, хто розпочав вогонь першим.

"Усі місії були сплановані та виконані відповідно до протоколів безпеки та відповідних міжнародних законів, з найвищим пріоритетом надання запобігання шкоди цивільному населенню", — йдеться у заяві Королівських ВПС Таїланду.

На тлі загострення прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул зібрав керівників силових структур для термінового аналізу ситуації на кордоні.

Востаннє збройне протистояння між країнами сталося 24 липня. Тоді давні територіальні суперечки переросли в найбільш кровопролитні зіткнення в сучасній історії двосторонніх відносин. Протягом п’яти днів боїв уздовж 800-кілометрового кордону загинули майже чотири десятки людей, а понад 300 000 цивільних були змушені залишити свої домівки.

Після тих подій сторони досягли тимчасового припинення вогню на переговорах у Малайзії, а в жовтні за участі президента Дональда Трампа відбулася церемонія підписання мирної угоди.

Та попри це, прем’єр Таїланду Анутін оголосив про призупинення дії угоди після чергової смертельної стрілянини на кордоні. Він заявив, що національна безпека й інтереси тайського населення для нього важливіші, ніж продовження торгівельних переговорів зі США, які були прив’язані до мирних домовленостей.

