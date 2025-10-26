Трамп допоміг укласти перемир’я між Камбоджею та Таїландом — деталі

Дональд Трамп під час візиту до Малайзії. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час саміту АСЕАН у Малайзії виступив посередником між Таїландом і Камбоджею, які підписали нову мирну угоду. Після церемонії він заявив, що завершення воєн — це його найсильніша сторона, й додав, що ООН мала б відігравати у цьому більшу роль.

Про це повідомили Reuters.

Реклама

Читайте також:

Трамп прокоментував мирну угоду між Таїландом і Камбоджею

Президент США прибув до Малайзії для участі в саміті АСЕАН і контролю за низкою торговельних переговорів на його полях. В аеропорту Куала-Лумпура його зустрів прем’єр-міністр Анвар Ібрагім разом із трупою місцевих танцюристів. Під час урочистої церемонії Трамп не втримався — станцював кілька рухів під традиційну музику, після чого підняв прапори США та Малайзії й вирушив до столиці.

"Не варто казати, що це хобі, але це те, що в мене добре виходить", — зазначив Трамп.

Під час церемонії мирної угоди лідери Таїланду Анутін Чарнвіракул і Камбоджі Хун Манет підписали документ про припинення вогню перед табличкою "Забезпечення миру". Ця угода продовжує перемир’я, укладене три місяці тому, після п’ятиденного конфлікту в липні, який Трамп допоміг завершити телефонним втручанням. Тоді він попередив обидві сторони, що у разі відмови від припинення вогню Вашингтон призупинить торговельні переговори з їхніми країнами.

"Ця декларація, якщо її буде повністю впроваджено, забезпечить основу для міцного миру, але, що ще важливіше, вона розпочне процес відновлення наших зв'язків", — наголосив Трамп.

Під час виступу Трамп нагадав, що мир у регіоні дає можливість для нових економічних угод і розвитку співпраці. За його словами, США готові підписати контракти з Таїландом і Малайзією у сфері важливих мінералів та працюють над ширшою торговельною угодою з Камбоджею. Президент також зазначив, що тисячі мирних жителів постраждали від бойових дій, і тепер головне — забезпечити стабільність і безпеку.

"Сполучені Штати матимуть міцну торгівлю та співпрацю, багато операцій з обома країнами, поки вони живуть у мирі", — наголосив Трамп.

Трамп дорікнув ООН за бездіяльність у вирішенні міжнародних конфліктів, заявивши, що такі питання мала б брати на себе саме ця організація.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним лише після досягнення повного розуміння щодо умов мирної угоди в Україні.

Раніше ми також інформували, що Трамп заявив: Індія та Китай відмовляються від закупівлі російського палива, що неминуче скоротить прибутки Кремля й посилить економічний тиск на Москву.