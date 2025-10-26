Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мирное соглашение и танцы — как начался визит Трампа в Малайзию

Мирное соглашение и танцы — как начался визит Трампа в Малайзию

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 11:34
обновлено: 11:34
Трамп помог заключить перемирие между Камбоджей и Таиландом - детали
Дональд Трамп во время визита в Малайзию. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время саммита АСЕАН в Малайзии выступил посредником между Таиландом и Камбоджей, которые подписали новое мирное соглашение. После церемонии он заявил, что завершение войн - это его самая сильная сторона, и добавил, что ООН должна была бы играть в этом большую роль.

Об этом сообщили Reuters.

Реклама
Читайте также:

Трамп прокомментировал мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей

Президент США прибыл в Малайзию для участия в саммите АСЕАН и контроля за рядом торговых переговоров на его полях. В аэропорту Куала-Лумпура его встретил премьер-министр Анвар Ибрагим вместе с труппой местных танцоров. Во время торжественной церемонии Трамп не удержался — станцевал несколько движений под традиционную музыку, после чего поднял флаги США и Малайзии и отправился в столицу.

"Не стоит говорить, что это хобби, но это то, что у меня хорошо получается", — отметил Трамп.

Во время церемонии мирного соглашения лидеры Таиланда Анутин Чарнвиракул и Камбоджи Хун Манет подписали документ о прекращении огня перед табличкой "Обеспечение мира". Это соглашение продлевает перемирие, заключенное три месяца назад, после пятидневного конфликта в июле, который Трамп помог завершить телефонным вмешательством. Тогда он предупредил обе стороны, что в случае отказа от прекращения огня Вашингтон приостановит торговые переговоры с их странами.

"Эта декларация, если она будет полностью внедрена, обеспечит основу для прочного мира, но, что еще важнее, она начнет процесс восстановления наших связей", — подчеркнул Трамп.

Во время выступления Трамп напомнил, что мир в регионе дает возможность для новых экономических соглашений и развития сотрудничества. По его словам, США готовы подписать контракты с Таиландом и Малайзией в сфере важных минералов и работают над более широким торговым соглашением с Камбоджей. Президент также отметил, что тысячи мирных жителей пострадали от боевых действий, и теперь главное — обеспечить стабильность и безопасность.

"Соединенные Штаты будут иметь прочную торговлю и сотрудничество, много операций с обеими странами, пока они живут в мире", — подчеркнул Трамп.

Трамп упрекнул ООН за бездействие в решении международных конфликтов, заявив, что такие вопросы должна была бы брать на себя именно эта организация.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным только после достижения полного понимания относительно условий мирного соглашения в Украине.

Ранее мы также информировали, что Трамп заявил: Индия и Китай отказываются от закупки российского топлива, что неизбежно сократит доходы Кремля и усилит экономическое давление на Москву.

Дональд Трамп Таиланд Малайзия саммит
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации