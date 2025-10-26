Трамп помог заключить перемирие между Камбоджей и Таиландом - детали

Дональд Трамп во время визита в Малайзию. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время саммита АСЕАН в Малайзии выступил посредником между Таиландом и Камбоджей, которые подписали новое мирное соглашение. После церемонии он заявил, что завершение войн - это его самая сильная сторона, и добавил, что ООН должна была бы играть в этом большую роль.

Об этом сообщили Reuters.

Президент США прибыл в Малайзию для участия в саммите АСЕАН и контроля за рядом торговых переговоров на его полях. В аэропорту Куала-Лумпура его встретил премьер-министр Анвар Ибрагим вместе с труппой местных танцоров. Во время торжественной церемонии Трамп не удержался — станцевал несколько движений под традиционную музыку, после чего поднял флаги США и Малайзии и отправился в столицу.

"Не стоит говорить, что это хобби, но это то, что у меня хорошо получается", — отметил Трамп.

Во время церемонии мирного соглашения лидеры Таиланда Анутин Чарнвиракул и Камбоджи Хун Манет подписали документ о прекращении огня перед табличкой "Обеспечение мира". Это соглашение продлевает перемирие, заключенное три месяца назад, после пятидневного конфликта в июле, который Трамп помог завершить телефонным вмешательством. Тогда он предупредил обе стороны, что в случае отказа от прекращения огня Вашингтон приостановит торговые переговоры с их странами.

"Эта декларация, если она будет полностью внедрена, обеспечит основу для прочного мира, но, что еще важнее, она начнет процесс восстановления наших связей", — подчеркнул Трамп.

Во время выступления Трамп напомнил, что мир в регионе дает возможность для новых экономических соглашений и развития сотрудничества. По его словам, США готовы подписать контракты с Таиландом и Малайзией в сфере важных минералов и работают над более широким торговым соглашением с Камбоджей. Президент также отметил, что тысячи мирных жителей пострадали от боевых действий, и теперь главное — обеспечить стабильность и безопасность.

"Соединенные Штаты будут иметь прочную торговлю и сотрудничество, много операций с обеими странами, пока они живут в мире", — подчеркнул Трамп.

Трамп упрекнул ООН за бездействие в решении международных конфликтов, заявив, что такие вопросы должна была бы брать на себя именно эта организация.

