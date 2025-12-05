Відео
Трамп отримав першу в історії "Премію миру" від ФІФА — фото

Трамп отримав першу в історії "Премію миру" від ФІФА — фото

Ua en ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 20:14
Дональд Трамп отримав Премію миру від ФІФА
Президент США Дональд Трамп під час отримання "Премії миру" від ФІФА. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отримав першу в історії "Премію миру" від ФІФА. Відтак, американський лідер став першим лауреатом новоствореної нагороди.

Про це інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Трамп отримав "Премію миру" від ФІФА — що відомо

Отже, президент США Дональд Трамп став першим лауреатом новоствореної нагороди "Премія миру ФІФА". Вручення відзнаки відбулося під час офіційної церемонії жеребкування Чемпіонату світу-2026 з футболу у п'ятницю, 5 грудня.

Нагороду Дональду Трампу особисто вручив президент ФІФА Джанні Інфантіно. Після отримання відзнаки Дональд Трамп виступив із промовою перед учасниками та гостями церемонії. 

"Це одна з найбільших нагород, що отримав у житті. Ми зберегли багато, сотні тисяч життів. Зважаючи на те, що ми змогли зупинити війну між Індією та Пакистаном, багато воєн перед тим, як вони могли початися...

Цей чемпіонат світу поб'є всі рекорди — навіть ті, у які навіть не міг повірити Джанні [Інфантіно]. Гадаю, що та подія, яку ви побачите — світ нічого ще подібного не бачив, — сказав Трамп після отримання нагороди.

Під час вручення було зазначено, що премія стане щорічною. А її першого лауреата обрали за критерієм "допомоги в об’єднанні людей у всьому світі в мирі".

Раніше ми інформували, що 5 грудня у Вашингтоні відбудеться жеребкування групового етапу Чемпіонату світу-2026, і на подію завітає Дональд Трампа.

Також ми розповідали, що Дональд Трамп упродовж багатьох років одержимий отриманням Нобелівської премії миру.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
