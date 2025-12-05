Видео
Главная Новости дня Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА — фото

Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА — фото

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 20:14
Дональд Трамп получил Премию мира от ФИФА
Президент США Дональд Трамп во время получения "Премии мира" от ФИФА. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА. Следовательно, американский лидер стал первым лауреатом новосозданной награды.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Трамп получил "Премию мира" от ФИФА — что известно

Итак, президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом новой награды "Премия мира ФИФА". Вручение награды состоялось во время официальной церемонии жеребьевки Чемпионата мира-2026 по футболу в пятницу, 5 декабря.

Награду Дональду Трампу лично вручил президент ФИФА Джанни Инфантино. После получения награды Дональд Трамп выступил с речью перед участниками и гостями церемонии.

"Это одна из самых больших наград, которую получил в жизни. Мы сохранили много, сотни тысяч жизней. Несмотря на то, что мы смогли остановить войну между Индией и Пакистаном, многие войны перед тем, как они могли начаться...

Этот чемпионат мира побьет все рекорды — даже те, в которые даже не мог поверить Джанни [Инфантино]. Думаю, что то событие, которое вы увидите — мир ничего еще подобного не видел, — сказал Трамп после получения награды.

Во время вручения было отмечено, что премия станет ежегодной. А ее первого лауреата выбрали по критерию "помощи в объединении людей во всем мире в мире".

Ранее мы информировали, что 5 декабря в Вашингтоне состоится жеребьевка группового этапа Чемпионата мира-2026, и событие посетит Дональд Трампа.

Также мы рассказывали, что Дональд Трамп на протяжении многих лет одержим получением Нобелевской премии мира.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
