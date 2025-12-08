Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мирное соглашение Трампа "трещит" — Таиланд атаковал по Камбодже

Мирное соглашение Трампа "трещит" — Таиланд атаковал по Камбодже

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 08:32
Конфликт между Таиландом и Камбоджей — что известно об авиаударах
Люди отдыхают в приюте после новых военных столкновений между Таиландом и Камбоджей. Фото: REUTERS/Prajoub Sukprom

Напряжение между Таиландом и Камбоджей снова перешло в фазу открытых боевых действий: Бангкок подтвердил, что нанес авиаудары по военным позициям Камбоджи после инцидента, в результате которого погиб тайский военный, а еще четверо получили ранения. Это стало первым применением боевой авиации Таиландом после июльских боев и уже поставило под сомнение достигнутое при посредничестве США мирное соглашение, которое официально подписывали при участии президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Таиланд нанес удар по Камбодже

По заявлению Тайских сил обороны, удары с воздуха и параллельные военные операции на земле были проведены в ответ на обстрелы со стороны войск Камбоджи. В Бангкоке утверждают, что с камбоджийской территории по нескольким пограничным пунктам применили стрелковое оружие, пулеметы, минометы и артиллерийские системы, а обе страны продолжают обвинять друг друга в том, кто начал огонь первым.

"Все миссии были спланированы и выполнены в соответствии с протоколами безопасности и соответствующих международных законов, с наивысшим приоритетом предоставления предотвращения вреда гражданскому населению", — говорится в заявлении Королевских ВВС Таиланда.

На фоне обострения премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул собрал руководителей силовых структур для срочного анализа ситуации на границе.

Последний раз вооруженное противостояние между странами произошло 24 июля. Тогда давние территориальные споры переросли в самые кровопролитные столкновения в современной истории двусторонних отношений. В течение пяти дней боев вдоль 800-километровой границы погибли почти четыре десятка человек, а более 300 000 гражданских были вынуждены покинуть свои дома.

После тех событий стороны достигли временного прекращения огня на переговорах в Малайзии, а в октябре при участии президента Дональда Трампа состоялась церемония подписания мирного соглашения.

Но несмотря на это, премьер Таиланда Анутин объявил о приостановлении действия соглашения после очередной смертельной стрельбы на границе. Он заявил, что национальная безопасность и интересы тайского населения для него важнее, чем продолжение торговых переговоров с США, которые были привязаны к мирным договоренностям.

Напомним, недавно президента США Дональда Трампа отметили первой в истории наградой "Премия мира" от ФИФА.

Между тем сын Дональда Трампа пригрозил, что его отец может отказаться от помощи Украине, если власть не согласится на подписание мирного плана с Россией.

Дональд Трамп Таиланд мирный план боевые действия Камбоджа
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации