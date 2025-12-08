Конфликт между Таиландом и Камбоджей — что известно об авиаударах

Люди отдыхают в приюте после новых военных столкновений между Таиландом и Камбоджей. Фото: REUTERS/Prajoub Sukprom

Напряжение между Таиландом и Камбоджей снова перешло в фазу открытых боевых действий: Бангкок подтвердил, что нанес авиаудары по военным позициям Камбоджи после инцидента, в результате которого погиб тайский военный, а еще четверо получили ранения. Это стало первым применением боевой авиации Таиландом после июльских боев и уже поставило под сомнение достигнутое при посредничестве США мирное соглашение, которое официально подписывали при участии президента Дональда Трампа.

Таиланд нанес удар по Камбодже

По заявлению Тайских сил обороны, удары с воздуха и параллельные военные операции на земле были проведены в ответ на обстрелы со стороны войск Камбоджи. В Бангкоке утверждают, что с камбоджийской территории по нескольким пограничным пунктам применили стрелковое оружие, пулеметы, минометы и артиллерийские системы, а обе страны продолжают обвинять друг друга в том, кто начал огонь первым.

"Все миссии были спланированы и выполнены в соответствии с протоколами безопасности и соответствующих международных законов, с наивысшим приоритетом предоставления предотвращения вреда гражданскому населению", — говорится в заявлении Королевских ВВС Таиланда.

На фоне обострения премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул собрал руководителей силовых структур для срочного анализа ситуации на границе.

Последний раз вооруженное противостояние между странами произошло 24 июля. Тогда давние территориальные споры переросли в самые кровопролитные столкновения в современной истории двусторонних отношений. В течение пяти дней боев вдоль 800-километровой границы погибли почти четыре десятка человек, а более 300 000 гражданских были вынуждены покинуть свои дома.

После тех событий стороны достигли временного прекращения огня на переговорах в Малайзии, а в октябре при участии президента Дональда Трампа состоялась церемония подписания мирного соглашения.

Но несмотря на это, премьер Таиланда Анутин объявил о приостановлении действия соглашения после очередной смертельной стрельбы на границе. Он заявил, что национальная безопасность и интересы тайского населения для него важнее, чем продолжение торговых переговоров с США, которые были привязаны к мирным договоренностям.

