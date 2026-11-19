Американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Американський бізнесмен Ілон Маск дав велике інтерв'ю виданню NYT, у якому виклав власне бачення передумов війни в Україні та політичних процесів навколо неї. Він визнав Росію державою-агресором через сам факт вторгнення, але поспівчував російським солдатам. Підприємець водночас звинуватив й Сполучені Штати в усуненні попередньої української влади за участі Державного департаменту США та інших американських відомств.

Про це повідомляє Новини.LIVE, цитуючи заяви Ілона Маска в інтерв'ю для The New York Times.

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Заяви Ілона Маска про причини війни, переворот у 2014 році та співчуття до росіян

"Це правда, що з погляду вторгнення Росія є агресором. Але також правда, що США організували переворот, щоб повалити демократично обраного проросійського президента України. Це наступальна дія. І без допомоги Державного департаменту США та інших американських відомств ситуація була б зовсім іншою", — заявив Ілон Маск.

Мільярдер також розкритикував сприйняття бойових дій з моральної точки зору, зауваживши, що війна забирає тисячі життів молодих людей без зміни лінії кордонів. На його переконання, будь-яке схвалення продовження такого протистояння є неприйнятним, а дії проти росіян не можна виправдовувати виключно статусом Росії як агресора.

"Має бути співчуття не лише до українських хлопців, які гинуть, а й до російських. Адже їх призивають і змушують іти на фронт. Ніхто добровільно не йде туди, щоб загинути від удару безпілотника. І тепер ці сини більше ніколи не побачать своїх батьків. А їхні діти більше ніколи не побачать своїх батьків. Уявіть, якби це був ваш син або ваш батько. Я вважаю, що надто багато людей дотримуються позиції: "Україна хороша, Росія погана, і все, що роблять проти росіян, можна виправдати", — сказав Ілон Маск.

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Водночас Маск відкинув закиди у підіграванні Москві, нагадавши, що не веде жодного бізнесу в Росії, а його компанія SpaceX забрала у росіян запуски "Союзів" та комерційні старти, скоротивши російську космічну галузь приблизно на дві третини, або втричі.

Звинувачення Ілона Маска на адресу Зеленського та різниця між Starlink і Starshield

Окрему частину розмови присвятили роботі супутникового зв’язку, де Маск різко відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського щодо обмеження системи Starshield. Бізнесмен наполягає, що Київ користується цивільною мережею Starlink, тоді як Starshield перебуває під контролем уряду США та Міністерства війни.

"Саме це я хочу пояснити. Не хочу вас шокувати, але Зеленський не завжди говорить правду", — зазначив Ілон Маск, а на уточнювальне запитання інтерв'юера, чи використовує український президент Starshield, двічі відповів: "Він бреше. Насправді він хоче використовувати комерційні супутники Starlink для наступальних військових операцій.".

Маск підкреслив, що мережа має технічне обмеження швидкості на рівні близько 80 миль на годину (приблизно 130 км/год), що відповідає максимальному швидкісному ліміту на українських автошляхах, і змінювати ці правила він не збирається.

"Але не просіть мене, приватну особу, ухвалювати рішення про вбивства, які іноді призводять до загибелі невинних людей, а не лише військових. Це не моя роль. І нас постійно наполегливо змушували робити саме це. Я вважаю, що це обурливо й абсолютно неприйнятно", — наголосив бізнесмен.

Інцидент біля Севастополя та відповідь критикам щодо монополії

Коментуючи застереження світових політиків, зокрема прем'єр-міністра Канади Марка Карні, про надмірну концентрацію влади в руках однієї людини та заклики переходити на альтернативні сервіси, Маск порадив саме це і зробити.

При цьому він заперечив твердження про те, що колись вимикав зв'язок українським військовим під час атаки на російський флот у Севастополі, посилаючись на помилку в книзі біографа Волтера Айзексона, яку автор згодом визнав. За поясненням Маска, термінали тоді взагалі не працювали в Криму, оскільки півострів перебував під санкціями, а ввімкнути там мережу без дозволу Держдепартаменту США було незаконно.

"Але щодо Starlink нічого не змінилося. Правила, які діяли від самого початку, діють і сьогодні. Можете переглянути мої дописи на X і Twitter. Я чітко пояснював, що супутники Starlink не призначені для наступальних військових операцій. Я не хочу, щоб Starlink став стороною війни. Ми стали б її стороною, якби дозволили використовувати Starlink для наступальних військових операцій. Саме для цього створили Starshield — щоб рішення про застосування зброї ухвалювало Міністерство війни, як і має бути, а не я. І ми не відключали Starlink. Це неправда. Тоді Україна поширила неправдиву інформацію про те, що я відключив Starlink для наступальної операції проти російського флоту в Севастополі", — висловився Ілон Маск.

Разом із тим Ілон Маск назвав себе приватною особою, яка допомогла Україні найбільше, забезпечивши доступ до Starlink ще до початку російського вторгнення. За його оцінкою, коли Росія знищила вежі мобільного зв'язку, оптоволокно та інші супутникові канали, саме Starlink врятував українську оборону від повного обвалу, і його відключення зараз миттєво призвело б до краху фронту.

Новини.LIVE інформували, що раніше власник компанії SpaceX Ілон Маск уже потрапляв у скандали через свої висловлювання та рішення щодо супутникового зв'язку для української армії. За даними джерел, бізнесмен особисто наказав зменшити швидкість роботи військової мережі Starshield в Україні, і цей крок він міг попередньо узгодити з президентом США Дональдом Трампом.

Окрім технічних обмежень, мільярдер публічно закликав поспівчувати російським призовникам, стверджуючи, що в них нібито немає іншого вибору, окрім як воювати й гинути під ударами безпілотників, а також підтримав заклики до відставки Володимира Зеленського.

У відповідь глава української держави розкритикував такі коментарі про втрати окупантів і зізнався, що йому буває важко зрозуміти, де Маск жартує, а де говорить серйозно. Попри вдячність SpaceX за надання терміналів Starlink, Зеленський наголосив, що категорично не приймає поглядів підприємця на війну.

Невдоволення діями Маска висловили й у Варшаві. Очільник польського МЗС Радослав Сікорський вказав на блокування роботи Starlink для українських військових під час наступальних операцій, нагадавши, що Польща щорічно сплачує за цей зв'язок близько 50 мільйонів доларів, та попередив бізнесмена, що сервісу можуть знайти іншого постачальника.