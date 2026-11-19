Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Американский бизнесмен Илон Маск дал обширное интервью изданию NYT, в котором изложил своё видение причин войны в Украине и политических процессов вокруг неё. Он признал Россию государством-агрессором в силу самого факта вторжения, но выразил сочувствие российским солдатам. При этом предприниматель обвинил и Соединенные Штаты в свержении прежней украинской власти при участии Государственного департамента США и других американских ведомств.

Об этом сообщает Новини.LIVE, цитируя заявления Илона Маска в интервью для The New York Times.

Реклама

Заявления Илона Маска о причинах войны, перевороте в 2014 году и сочувствии к россиянам

"Это правда, что с точки зрения вторжения Россия является агрессором. Но также правда, что США организовали переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. Это наступательная операция. И без помощи Госдепартамента США и других американских ведомств ситуация была бы совсем другой", — заявил Илон Маск.

Миллиардер также раскритиковал восприятие боевых действий с моральной точки зрения, отметив, что война уносит тысячи жизней молодых людей, не изменяя границ. По его убеждению, любое одобрение продолжения такого противостояния неприемлемо, а действия против россиян нельзя оправдывать исключительно статусом России как агрессора.

"Должно быть сочувствие не только к гибнущим украинским ребятам, но и к российским. Ведь их призывают и заставляют идти на фронт. Никто добровольно не идет туда, чтобы погибнуть от удара беспилотника. И теперь эти сыновья больше никогда не увидят своих отцов. А их дети больше никогда не увидят своих отцов. Представьте, если бы это был ваш сын или ваш отец. Я считаю, что слишком много людей придерживаются позиции: "Украина хорошая, Россия плохая, и всё, что делают против россиян, можно оправдать", — сказал Илон Маск.

Читайте также:

В то же время Маск отверг обвинения в том, что он потакает Москве, напомнив, что не ведет никакого бизнеса в России, а его компания SpaceX отобрала у россиян запуски "Союзов" и коммерческие старты, сократив российскую космическую отрасль примерно на две трети, или в три раза.

Обвинения Илона Маска в адрес Зеленского и разница между Starlink и Starshield

Отдельную часть разговора посвятили работе спутниковой связи, где Маск резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об ограничении системы Starshield. Бизнесмен настаивает, что Киев пользуется гражданской сетью Starlink, тогда как Starshield находится под контролем правительства США и Министерства обороны.

"Именно это я и хочу объяснить. Не хочу вас шокировать, но Зеленский не всегда говорит правду", — отметил Илон Маск, а на уточняющий вопрос интервьюера о том, использует ли украинский президент Starshield, дважды ответил: "Он лжет. На самом деле он хочет использовать коммерческие спутники Starlink для наступательных военных операций".

Маск подчеркнул, что сеть имеет техническое ограничение скорости на уровне около 80 миль в час (примерно 130 км/ч), что соответствует максимальному скоростному ограничению на украинских автодорогах, и менять эти правила он не собирается.

"Но не просите меня, частное лицо, принимать решения об убийствах, которые иногда приводят к гибели невинных людей, а не только военных. Это не моя роль. А нас постоянно настойчиво заставляли делать именно это. Я считаю, что это возмутительно и абсолютно неприемлемо", — подчеркнул бизнесмен.

Инцидент под Севастополем и ответ критикам по поводу монополии

Комментируя предостережения мировых политиков, в частности премьер-министра Канады Марка Карни, о чрезмерной концентрации власти в руках одного человека и призывы переходить на альтернативные сервисы, Маск посоветовал именно это и сделать.

При этом он опроверг утверждение о том, что когда-то отключал связь украинским военным во время атаки на российский флот в Севастополе, сославшись на ошибку в книге биографа Уолтера Айзексона, которую автор впоследствии признал. По словам Маска, терминалы тогда вообще не работали в Крыму, поскольку полуостров находился под санкциями, а включать там сеть без разрешения Госдепартамента США было незаконно.

"Но в отношении Starlink ничего не изменилось. Правила, действовавшие с самого начала, действуют и сегодня. Можете посмотреть мои посты в X и Twitter. Я четко объяснял, что спутники Starlink не предназначены для наступательных военных операций. Я не хочу, чтобы Starlink стал стороной войны. Мы стали бы её стороной, если бы разрешили использовать Starlink для наступательных военных операций. Именно для этого и создали Starshield — чтобы решение о применении оружия принимало Министерство войны, как и должно быть, а не я. И мы не отключали Starlink. Это неправда. Тогда Украина распространила ложную информацию о том, что я отключил Starlink для наступательной операции против российского флота в Севастополе", — заявил Илон Маск.

Вместе с тем Илон Маск назвал себя частным лицом, которое помогло Украине больше всего, обеспечив доступ к Starlink ещё до начала российского вторжения. По его оценке, когда Россия уничтожила вышки мобильной связи, оптоволокно и другие спутниковые каналы, именно Starlink спас украинскую оборону от полного краха, и его отключение сейчас мгновенно привело бы к развалу фронта.

Новини.LIVE сообщали, что ранее владелец компании SpaceX Илон Маск уже попадал в скандалы из-за своих высказываний и решений относительно спутниковой связи для украинской армии. По данным источников, бизнесмен лично приказал снизить скорость работы военной сети Starshield в Украине, и этот шаг он мог предварительно согласовать с президентом США Дональдом Трампом.

Помимо технических ограничений, миллиардер публично призвал проявить сочувствие к российским призывникам, утверждая, что у них якобы нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть под ударами беспилотников, а также поддержал призывы к отставке Владимира Зеленского.

В ответ глава украинского государства раскритиковал такие комментарии о потерях оккупантов и признался, что ему бывает трудно понять, где Маск шутит, а где говорит серьёзно. Несмотря на благодарность SpaceX за предоставление терминалов Starlink, Зеленский подчеркнул, что категорически не принимает взгляды предпринимателя на войну.

Недовольство действиями Маска выразили и в Варшаве. Глава польского МИД Радослав Сикорский указал на блокировку работы Starlink для украинских военных во время наступательных операций, напомнив, что Польша ежегодно платит за эту связь около 50 миллионов долларов, и предупредил бизнесмена, что для этого сервиса могут найти другого поставщика.