Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото ілюстративне: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Франції Еммануель Макрон закликав повернутися до обговорення можливого вступу України до НАТО. Він також наголосив, що союзники мають виконувати обіцянки щодо військової допомоги та невідкладно передавати засоби протиповітряної оборони. Окрему увагу Макрон приділив захисту Києва й цивільного населення.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Переговори про НАТО

Еммануель Макрон наголосив, що через максималістські вимоги Росії Європі потрібно знову обговорити можливе членство України в НАТО. За його словами, це питання знову постало перед союзниками, які мають визначити, якою буде безпека України після завершення війни.

"Сьогодні ми стоїмо перед цими знову максимальними вимогами Росії. І нам треба думати про те, чи Україна буде вступати в НАТО. І зараз знову це запитання стоїть перед Європою, перед нами" — заявив Макрон.

Допомога Україні

Макрон наголосив, що союзники повинні не лише обіцяти військову допомогу, а й виконувати свої зобов'язання. Насамперед Україні потрібні додаткові перехоплювачі та інші засоби протиповітряної оборони.

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"Те, що ми обіцяємо, ми повинні постачати: додаткові перехоплювачі, всі засоби для захисту України, для захисту цивільного населення. Ті, хто мають, повинні постачати це зараз, надавати це зараз", — заявив президент Франції.

Він також звернув увагу на необхідність посилити протиповітряну оборону Києва. За словами Макрона, для цього Україні потрібні нові партнери.

Окремо французький лідер наголосив на важливості захисту мирних жителів, які продовжують страждати через російську агресію. Він підкреслив, що безпека цивільного населення має бути одним із головних пріоритетів союзників.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна, США та європейські партнери посилюють координацію у переговорах щодо майбутньої безпеки. Під час зустрічі Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером і європейськими радниками обговорили гарантії, які мають стримувати Росію. Також ішлося про першу багатосторонню зустріч на рівні команд.

Також Новини.LIVE писали, що Україна обговорює зі США можливість спільного виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Однак домовленості поки не перейшли в конкретні кроки, а власного виробництва таких боєприпасів країна наразі не має. Водночас Київ прагне прискорити запуск виробництва і в Німеччині, щоб посилити постачання ракет для української ППО.