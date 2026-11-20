Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вернуться к обсуждению возможного вступления Украины в НАТО. Он также подчеркнул, что союзники должны выполнять обещания о военной помощи и незамедлительно поставлять средства противовоздушной обороны. Особое внимание Макрон уделил защите Киева и гражданского населения.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Переговоры о НАТО

Эммануэль Макрон подчеркнул, что из-за максималистских требований России Европе необходимо вновь обсудить возможное членство Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос вновь встал перед союзниками, которым предстоит определить, какой будет безопасность Украины после окончания войны.

"Сегодня мы сталкиваемся с этими вновь максималистскими требованиями России. И нам нужно думать о том, будет ли Украина вступать в НАТО. И сейчас этот вопрос вновь стоит перед Европой, перед нами", — заявил Макрон.

Помощь Украине

Макрон подчеркнул, что союзники должны не только обещать военную помощь, но и выполнять свои обязательства. Прежде всего Украине нужны дополнительные перехватчики и другие средства противовоздушной обороны.

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"То, что мы обещаем, мы должны поставлять: дополнительные перехватчики, все средства для защиты Украины, для защиты гражданского населения. Те, у кого это есть, должны поставлять это сейчас, предоставлять это сейчас", — заявил президент Франции.

Он также обратил внимание на необходимость усилить противовоздушную оборону Киева. По словам Макрона, для этого Украине нужны новые партнеры.

Отдельно французский лидер подчеркнул важность защиты мирных жителей, которые продолжают страдать из-за российской агрессии. Он отметил, что безопасность гражданского населения должна быть одним из главных приоритетов союзников.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина, США и европейские партнеры усиливают координацию в переговорах о будущей безопасности. Во время встречи Владимира Зеленского со Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками обсуждались гарантии, призванные сдерживать Россию. Также речь шла о первой многосторонней встрече на уровне команд.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Украина обсуждает с США возможность совместного производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Однако договоренности пока не воплотились в конкретные шаги, а собственного производства таких боеприпасов у страны на данный момент нет. В то же время Киев стремится ускорить запуск производства и в Германии, чтобы усилить поставки ракет для украинской ПВО.