Литвин розкрив деталі переговорів Зеленського з Робертом Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели зустріч, під час якої детально обговорили дипломатичні кроки для завершення бойових дій. Київ підтвердив свою готовність до предметних переговорів на рівні лідерів держав, і саме цю позицію словацький політик може донести до очільника Кремля.

Про це ексклюзивно сказав радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин для Новини.LIVE.

Зеленський та Фіцо обговорили шляхи закінчення війни

Україна продовжує шукати дієві дипломатичні механізми для справедливого закінчення війни. Нещодавно відбулася важлива зустріч Президента України Володимира Зеленського з очільником словацького уряду Робертом Фіцо, де головною темою розмови стали подальші перспективи мирного врегулювання війни.

Під час переговорів прем'єр-міністр Словаччини поцікавився поточними планами та загальними очікуваннями української влади. У відповідь Володимир Зеленський чітко артикулював, що Київ понад усе прагне якнайшвидшого завершення війни. Глава держави наголосив, що Україна абсолютно відкрита до участі у зустрічах на рівні лідерів країн, але за однієї умови: такий формат має бути максимально змістовним і дозволяти напрацювати дійсно "достойні рішення".

Про деталі та прихований сенс цієї розмови розповів радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Він припустив, що почуті від українського лідера тези стануть фундаментальною основою для подальших дипломатичних маневрів Роберта Фіцо.

Читайте також:

"Напевно, в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватись із Путіним", — підкреслив Дмитро Литвин.

Новини.LIVE писали раніше, що державний секретар МЗС Словаччини Растислав Хованец заявляв про майбутню поїздку Роберта Фіцо в Москву. Він зазначив, що словацький прем'єр передасть Путіну тему розмови з Зеленським та обміняється заявами кремлівського диктатора згодом.

Зазначимо, що донедавна стосунки між Словаччиною та Україною були напружені. У лютому 2026 року Словаччина припинила постачання світла в Україну.

Також наприкінці березня 2026 року Роберт Фіцо погрожував заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії. Він поставив умову щодо поновлення роботи нафтопроводу "Дружба".