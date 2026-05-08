Головна Новини дня Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського

Дата публікації: 8 травня 2026 01:09
Володимир Путін і Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть главі Кремля Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Також Фіцо може отримати інформацію від диктатора РФ .

Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Растислав Хованец, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Marker.

Що сказали в МЗС Словаччини щодо візиту Фіцо до Москви

За словами Хованца, Фіцо зможе передати Путіну послання від Зеленського, а також "може отримати цінну інформацію" від диктатора РФ.

"Я думаю, що зараз необхідно спілкуватися з усіма зацікавленими сторонами, і ЄС та європейські політики повинні бути зацікавлені в тому, щоб опинитися за столом переговорів, де буде досягнута мирна угода", — сказав Держдеп словацького МЗС.

Він також зазначив, що низка політичних лідерів, зокрема із Західної Європи, вже починають готувати ґрунт для майбутніх перемовин із Путіним щодо завершення війни.

Як повідомляло Новини.LIVE, 4 травня Володимир Зеленський і Роберт Фіцо провели зустріч під час візиту до Єревана. Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин і подальшу співпрацю між країнами.

Також ми писали, що Фіцо відмовився від участі в параді 9 травня в Москві. При цьому саму зустріч із Путіним він не скасовував.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
