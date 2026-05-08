Фицо передаст Путину послание от Зеленского

Фицо передаст Путину послание от Зеленского

Дата публикации 8 мая 2026 01:09
Владимир Путин и Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву передаст главе Кремля Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Также Фицо может получить информацию от диктатора РФ .

Об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец, сообщает Новини.LIVE cо ссылкой на Marker.

Что сказали в МИД Словакии и визита Фицо в Москву

По словам Хованца, Фицо сможет передать Путину послание от Зеленского, а также "может получить ценную информацию" от диктатора РФ.

"Я думаю, что сейчас необходимо общаться со всеми заинтересованными сторонами, и ЕС и европейские политики должны быть заинтересованы в том, чтобы оказаться за столом переговоров, где будет достигнуто мирное соглашение", — сказал Госдеп словацкого МИД.

Он также отметил, что ряд политических лидеров, в частности из Западной Европы, уже начинают готовить почву для будущих переговоров с Путиным по поводу завершения войны.

Как сообщало Новини.LIVE, 4 мая Владимир Зеленский и Роберт Фицо провели встречу во время визита в Ереван. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и дальнейшее сотрудничество между странами.

Также мы писали, что Фицо отказался от участия в параде 9 мая в Москве. При этом саму встречу с Путиным он не отменял.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
