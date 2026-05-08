Литвин раскрыл детали переговоров Зеленского с Робертом Фицо
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели встречу, во время которой подробно обсудили дипломатические шаги для завершения боевых действий. Киев подтвердил свою готовность к предметным переговорам на уровне лидеров государств, и именно эту позицию словацкий политик может донести до главы Кремля.
Об этом эксклюзивно сказал советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин для Новини.LIVE.
Зеленский и Фицо обсудили пути окончания войны
Украина продолжает искать действенные дипломатические механизмы для справедливого окончания войны. Недавно состоялась важная встреча Президента Украины Владимира Зеленского с главой словацкого правительства Робертом Фицо, где главной темой разговора стали дальнейшие перспективы мирного урегулирования войны.
Во время переговоров премьер-министр Словакии поинтересовался текущими планами и общими ожиданиями украинской власти. В ответ Владимир Зеленский четко артикулировал, что Киев больше всего стремится к скорейшему завершению войны. Глава государства подчеркнул, что Украина абсолютно открыта к участию во встречах на уровне лидеров стран, но при одном условии: такой формат должен быть максимально содержательным и позволять наработать действительно "достойные решения".
О деталях и скрытом смысле этого разговора рассказал советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Он предположил, что услышанные от украинского лидера тезисы станут фундаментальной основой для дальнейших дипломатических маневров Роберта Фицо.
"Наверное, в этом ключе Фицо и будет общаться с Путиным", — подчеркнул Дмитрий Литвин.
Новости.LIVE писали ранее, что государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявлял о предстоящей поездке Роберта Фицо в Москву. Он отметил, что словацкий премьер передаст Путину тему разговора с Зеленским и обменяется заявлениями кремлевского диктатора впоследствии.
Отметим, что до недавнего времени отношения между Словакией и Украиной были напряженные. В феврале 2026 года Словакия прекратила поставки света в Украину.
Также в конце марта 2026 года Роберт Фицо угрожал заблокировать 20-й пакет санкций против России. Он поставил условие о возобновлении работы нефтепровода "Дружба".