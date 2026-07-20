Червень став найсмертоноснішим місяцем від весни 2022 року

Жінка дивиться на зруйнований будинок. Фото: Reuters

Російські окупанти дедалі активніше застосовують балістичні ракети під час атак на Україну. Це стається навіть попри те, що темпи їхнього використання вже перевищують можливості російського виробництва. На цьому тлі в ООН зафіксували найсмертоносніший для цивільного населення місяць в Україні з квітня 2022 року.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), а також свідчать дані Моніторингової місії ООН з прав людини, передає Новини.LIVE.

Росія витрачає ракети швидше, ніж виробляє

За оцінкою ISW, від початку липня російські війська вже застосували більше балістичних ракет, ніж оборонно-промисловий комплекс Росії здатен виготовити за один місяць. Крім того, лише за кілька тижнів окупанти використали близько двох третин від запланованого на весь рік виробництва протикорабельних ракет "Циркон".

Аналітики вважають, що Кремль свідомо робить ставку саме на балістичне озброєння, оскільки такі ракети значно складніше перехоплювати, ніж крилаті ракети або ударні безпілотники.

"Росія, схоже, використовує свої запаси, щоб збільшити кількість балістичних ракет, які запускає по Україні, оскільки вони мають вищий рівень успішності, ніж дрони та крилаті ракети", — зазначили в ISW.

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При цьому інтенсивність застосування дронів, навпаки, знизилася. Якщо у червні російські війська використали 5749 безпілотників, то в липні — 2955.

В ISW також звернули увагу на масований удар у ніч проти 19 липня, який назвали одним із наймасштабніших за кількістю застосованих балістичних ракет від початку повномасштабної війни.

За даними Повітряних сил ЗСУ, тієї ночі Росія випустила по Україні близько 40 ракет, серед яких 25 балістичних "Іскандер-М"/С-400, 10 ракет "Циркон", три "Онікси" та три керовані ракети Х-59/69. Одночасно країна-агресор атакувала 125 ударними безпілотниками.

Українські сили ППО збили або подавили 108 дронів, 17 балістичних ракет і одну крилату ракету Х-59/69. Водночас 23 ракети та 10 безпілотників досягли своїх цілей на 20 локаціях, ще на 18 місцях зафіксували падіння уламків.

Окремо аналітики згадали удар по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Харківській області, де внаслідок трьох влучань загинули люди. На думку ISW, Росія вже тривалий час цілеспрямовано атакує українську поштову інфраструктуру.

Крім того, експерти зазначають, що останніми тижнями російська армія дедалі частіше комбінує великі залпи балістичних ракет із меншою кількістю безпілотників, використовуючи глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

В ООН заявили про найсмертоносніший місяць від весни 2022 року

Тим часом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернув увагу на оновлений звіт Моніторингової місії ООН з прав людини, який засвідчив різке зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Допис Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

За офіційними даними, у червні в Україні загинули 293 цивільні особи, ще 1990 зазнали поранень. Це найбільша кількість жертв серед мирного населення за один місяць із квітня 2022 року.

Також у звіті зазначено, що цей показник на 10% перевищує травневий рівень і на 37% — показник червня 2025 року. Від початку 2026 року Росія, за даними ООН, вбила 1396 та поранила 7978 цивільних українців.

Коментуючи ці цифри, Лубінець наголосив, що російські атаки стають дедалі смертоноснішими.

"Кожен новий місяць стає дедалі смертоноснішим. Коли люди щодня гинуть у власних домівках, засинаючи й більше не прокидаючись, коли російські ракети вбивають цілі родини, це є найпереконливішим доказом того, що Росія не хоче і ніколи не хотіла миру", — заявив омбудсман.

Він також підкреслив, що масштаби російських ударів підтверджуються не лише наслідками обстрілів, а й міжнародними оцінками.

"Її справжні наміри написані кров'ю цивільних — у звітах ООН і на руїнах українських міст. Росію потрібно не вмовляти, а позбавити можливості вбивати", — наголосив Лубінець.

Як писали Новини.LIVE, протягом останнього місяця РФ все частіше атакувала АЗС. Вже відомо про понад 200 пошкоджених станцій. Деякі з них повністю зруйновані.

Також президент Володимир Зеленський сьогодні заявив про успішну атаку України на РФ. Уражено логістичні об’єкти та нафтобазу. Відстань до цілей становить понад 400 кілометрів.