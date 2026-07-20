Июнь стал самым смертоносным месяцем с весны 2022 года

Женщина смотрит на разрушенный дом. Фото: Reuters

Российские оккупанты всё активнее применяют баллистические ракеты при нападениях на Украину. Это происходит даже несмотря на то, что темпы их использования уже превышают возможности российского производства. На этом фоне в ООН зафиксировали самый смертоносный для гражданского населения месяц в Украине с апреля 2022 года.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), а также свидетельствуют данные данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека, передает Новини.LIVE.

Россия расходует ракеты быстрее, чем производит

По оценке ISW, с начала июля российские войска уже применили больше баллистических ракет, чем оборонно-промышленный комплекс России способен изготовить за один месяц. Кроме того, всего за несколько недель оккупанты израсходовали около двух третей от запланированного на весь год производства противокорабельных ракет "Циркон".

Аналитики считают, что Кремль сознательно делает ставку именно на баллистическое вооружение, поскольку такие ракеты значительно сложнее перехватить, чем крылатые ракеты или ударные беспилотники.

"Россия, похоже, использует свои запасы, чтобы увеличить количество баллистических ракет, которые запускает по Украине, поскольку они имеют более высокий уровень успешности, чем дроны и крылатые ракеты", — отметили в ISW.

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При этом интенсивность применения дронов, напротив, снизилась. Если в июне российские войска использовали 5749 беспилотников, то в июле — 2955.

В ISW также обратили внимание на массированный удар в ночь на 19 июля, который назвали одним из самых масштабных по количеству примененных баллистических ракет с начала полномасштабной войны.

По данным Воздушных сил ВСУ, той ночью Россия выпустила по Украине около 40 ракет, среди которых 25 баллистических "Искандер-М"/С-400, 10 ракет "Циркон", три "Оникса" и три управляемые ракеты Х-59/69. Одновременно страна-агрессор нанесла удар 125 ударными беспилотниками.

Украинские силы ПВО сбили или подавили 108 дронов, 17 баллистических ракет и одну крылатую ракету Х-59/69. При этом 23 ракеты и 10 беспилотников достигли своих целей в 20 точках, ещё в 18 местах зафиксировали падение обломков.

Отдельно аналитики упомянули удар по сортировочному терминалу "Новой почты" в Харьковской области, где в результате трех попаданий погибли люди. По мнению ISW, Россия уже длительное время целенаправленно атакует украинскую почтовую инфраструктуру.

Кроме того, эксперты отмечают, что в последние недели российская армия всё чаще сочетает массированные залпы баллистических ракет с меньшим количеством беспилотников, используя глобальный дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot.

В ООН заявили о самом смертоносном месяце с весны 2022 года

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратил внимание на обновленный отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека, который свидетельствует о резком росте числа жертв среди гражданского населения.

Сообщение Дмитрия Лубинеца. Фото: скриншот

По официальным данным, в июне в Украине погибли 293 мирных жителя, ещё 1990 получили ранения. Это самое большое число жертв среди мирного населения за один месяц с апреля 2022 года.

Также в отчете отмечается, что этот показатель на 10% превышает майский уровень и на 37% — показатель июня 2025 года. С начала 2026 года Россия, по данным ООН, убила 1396 и ранила 7978 гражданских украинцев.

Комментируя эти цифры, Лубинец подчеркнул, что российские атаки становятся все более смертоносными.

"Каждый новый месяц становится всё более смертоносным. Когда люди ежедневно гибнут в своих домах, засыпая и больше не просыпаясь, когда российские ракеты убивают целые семьи, это является самым убедительным доказательством того, что Россия не хочет и никогда не хотела мира", — заявил омбудсмен.

Он также подчеркнул, что масштабы российских ударов подтверждаются не только последствиями обстрелов, но и международными оценками.

"Ее истинные намерения написаны кровью мирных жителей — в отчетах ООН и на руинах украинских городов. Россию нужно не уговаривать, а лишить возможности убивать", — подчеркнул Лубинец.

Как писали Новини.LIVE, в течение последнего месяца РФ все чаще атаковала АЗС. Уже известно о более чем 200 поврежденных станциях. Некоторые из них полностью разрушены.

Также президент Владимир Зеленский сегодня заявил об успешной атаке Украины на РФ. Пострадали логистические объекты и нефтебаза. Расстояние до целей составляет более 400 километров.