Почти 200 АЗС в Украине пострадали от ударов со стороны РФ

Спасатели устраняют последствия атаки РФ на АЗС в Харькове. Фото: ГСЧС

С начала массированных российских атак на топливную инфраструктуру в Украине повреждения получили около 200 автозаправочных станций. Часть из них была полностью разрушена, остальные получили повреждения различной степени. Точное количество пострадавших объектов пока неизвестно.

Об этом в интервью телеведущей Новини.LIVE Алине Гирюшти сообщил эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Эксперт о количестве поврежденных АЗС в результате атак РФ

По словам эксперта Сергея Куюна, точного учета поврежденных или разрушенных АЗС пока нет. В то же время оценки ГСЧС и участников топливного рынка свидетельствуют, что количество объектов, подвергшихся российским атакам, уже приближается к двум сотням. При этом речь идет не только о полностью уничтоженных автозаправочных станциях — многие из них получили частичные повреждения в результате обстрелов.

Объясняя масштабы последствий российских атак, Сергей Куюн отметил, что далеко не все пострадавшие АЗС были полностью разрушены. В то же время даже частичные повреждения влияют на работу топливной инфраструктуры и требуют времени для восстановления.

"Точной информации нет. По оценкам ГСЧС и компаний, эта цифра уверенно приближается к двумстам объектам. Это не означает, что все они сгорели, но они подверглись атакам, получили повреждения различной степени, а некоторые — полностью разрушены", — сообщил эксперт.

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Новини.LIVE сообщали, что 5 июля 2026 года российские войска атаковали дронами Николаевский район, поразив автозаправочную станцию. В результате двух атак пострадали три человека — женщина и двое мужчин, всех госпитализировали. Также было повреждено здание АЗС, а после первого удара возник пожар.

Новини.LIVE также писали, что недавно глава Сумской ОВА Олег Григоров призвал жителей области временно не посещать АЗС из-за угрозы российских ударов. По его словам, РФ может в ближайшее время атаковать автозаправочные станции в Сумской области и в нескольких других областях. Руководство АЗС уже предупредили о потенциальной опасности и поручили усилить меры безопасности.