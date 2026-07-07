Майже 200 АЗС в Україні постраждали від ударів РФ

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на АЗС у Харкові. Фото: ДСНС

Від початку масованих російських атак на паливну інфраструктуру в Україні пошкоджень зазнали близько 200 автозаправних станцій. Частина з них була повністю зруйнована, інші отримали пошкодження різного ступеня. Точна кількість постраждалих об'єктів наразі невідома.

Про це в інтерв'ю телеведучій Новини.LIVE Аліні Гирюшті повідомив експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Експерт про кількість пошкоджених АЗС внаслідок атак РФ

За словами експерта Сергія Куюна, точний облік пошкоджених або зруйнованих АЗС наразі відсутній. Водночас оцінки ДСНС та учасників паливного ринку свідчать, що кількість об'єктів, які зазнали російських атак, уже наближається до двох сотень. При цьому йдеться не лише про повністю знищені автозаправні станції — багато з них отримали часткові пошкодження внаслідок обстрілів.

Пояснюючи масштаби наслідків російських атак, Сергій Куюн зазначив, що далеко не всі уражені АЗС були повністю зруйновані. Водночас навіть часткові пошкодження впливають на роботу паливної інфраструктури та потребують часу для відновлення.

"Точної інформації немає. За оцінками ДСНС і компаній, ця цифра впевнено наближається до двохсот об'єктів. Це не означає, що всі вони згоріли, але були атаковані, отримали різного ступеня пошкодження, а деякі — повністю зруйновані", — повідомив експерт.

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Новини.LIVE інформували, що 5 липня 2026 року російські війська атакували дронами Миколаївський район, влучивши по автозаправній станції. Унаслідок двох атак постраждали троє людей — жінка та двоє чоловіків, усіх госпіталізували. Також було пошкоджено будівлю АЗС, а після першого удару виникла пожежа.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно голова Сумської ОВА Олег Григоров закликав жителів області тимчасово не відвідувати АЗС через загрозу російських ударів. За його словами, РФ може найближчим часом атакувати автозаправні станції на Сумщині та в кількох інших областях. Керівництво АЗС вже попередили про потенційну небезпеку та доручили посилити заходи безпеки.