Обстріл Миколаївської області 5 липня - атаковано АЗС

Пошкоджена АЗС після обстрілу. Ілюстративне фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни у неділю ввечері, 5 липня, атакували дронами Миколаївський район. Ворог влучив по АЗС, внаслідок чого були пошкоджені будівлі та постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Миколаївської ОВА.

Наслідки атаки РФ по Миколаївському району

Ввечері о 20:36 начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ворог атакував Миколаївський район. Зокрема окупанти пошкодили будівлю АЗС.

"Миколаївський район. Внаслідок атаки "Шахедів" поранено жінку, її госпіталізовано. Пошкоджено будівлю АЗС, відбулося пожежа", — написав Кім у Telegram.

Приблизно через дві години він повідомив, ворог здійснив повторну атаку, внаслідок якої знову було пошкоджено АЗС.

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"Миколаївський район. Внаслідок повторної атаки "Шахедів" на область постраждали двоє чоловіків, обох госпіталізовано. Пошкоджено будівлю АЗС", — вказано у дописі.

Пости Кіма про атаку. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Віталій Кім заявив, що ворог змінив тактику і дедалі частіше цілеспрямовано почав атаки на українські АЗС. Окрім того, під ударами також склади та цивільні об'єкти з горючими матеріалами.

Також ми писали, що 14 червня РФ вчергове вдарила по Миколаєву. Під ударом опинилися енергетична та транспортна інфраструктура.