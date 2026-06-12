У Миколаєві через атаку РФ поранені люди і пошкоджені домівки
Росіяни в ніч проти 12 червня атакували Миколаїв дронами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано наслідки.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Миколаївської ОВА.
Наслідки атаки РФ на Миколаїв в ніч проти 12 червня
Згідно повідомленню Повітряних сил ЗСУ у Telegram, приблизно о 01:27 в напрямку Миколаєва летів ворожий дрон. Через хвилин 15 у місті було чути звуки вибухів.
Під ранок глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що внаслідок дронової атаки у місті пошкоджені будинки та є інформація про постраждалих.
"Миколаїв. Внаслідок атаки "Шахедів" на місто поранено трьох людей, всіх госпіталізовано. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі", — написав він у Telegram.
Як повідомляло Новини.LIVE, 29 березня цього року була чергова річниця того, коли РФ вдарила по будівлі ОВА у Миколаєві в 2022 році. У момент удару всередині перебували працівники установи.
Також ми писали, що 4 березня окупанти здійснили чергову атаку на Миколаїв. Один з безпілотників того ранку влучив у залізничний потяг.