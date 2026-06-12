У Миколаєві через атаку РФ поранені люди і пошкоджені домівки

Рятувальники розбирають уламки. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 12 червня атакували Миколаїв дронами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано наслідки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Миколаївської ОВА.

Наслідки атаки РФ на Миколаїв в ніч проти 12 червня

Згідно повідомленню Повітряних сил ЗСУ у Telegram, приблизно о 01:27 в напрямку Миколаєва летів ворожий дрон. Через хвилин 15 у місті було чути звуки вибухів.

Під ранок глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що внаслідок дронової атаки у місті пошкоджені будинки та є інформація про постраждалих.

"Миколаїв. Внаслідок атаки "Шахедів" на місто поранено трьох людей, всіх госпіталізовано. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі", — написав він у Telegram.

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Як повідомляло Новини.LIVE, 29 березня цього року була чергова річниця того, коли РФ вдарила по будівлі ОВА у Миколаєві в 2022 році. У момент удару всередині перебували працівники установи.

Також ми писали, що 4 березня окупанти здійснили чергову атаку на Миколаїв. Один з безпілотників того ранку влучив у залізничний потяг.