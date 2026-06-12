В Николаеве в результате атаки РФ есть раненые и повреждены дома

Спасатели расчищают обломки. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 12 июня россияне атаковали Николаев с помощью дронов. В результате обстрела в городе зафиксированы последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Николаевской ОВА.

Последствия атаки РФ на Николаев в ночь на 12 июня

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ в Telegram, примерно в 01:27 в направлении Николаева летел вражеский дрон. Через 15 минут в городе были слышны звуки взрывов.

Под утро глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в результате дронной атаки в городе повреждены дома и есть информация о пострадавших.

"Николаев. В результате атаки "Шахедов" на город ранены три человека, все госпитализированы. Повреждены частные дома и автомобили", — написал он в Telegram.

Читайте также:

Пост Кима о последствиях атаки в Николаеве. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, 29 марта этого года была очередная годовщина того, как РФ нанесла удар по зданию ОВА в Николаеве в 2022 году. В момент удара внутри находились сотрудники учреждения.

Также мы писали, что 4 марта оккупанты совершили очередную атаку на Николаев. Один из беспилотников в то утро попал в железнодорожный поезд.