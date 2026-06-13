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Головна Новини дня Миколаїв атакували дрони: у місті пошкоджено будинок, є постраждалі

Миколаїв атакували дрони: у місті пошкоджено будинок, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 03:10
Миколаїв атакували дрони: у місті пошкоджено будинок, є постраждалі
Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч з 12 проти 13 червня вчергове атакували Миколаїв. Внаслідок ворожої атаки у місті постраждали люди та пошкоджено будинок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Миколаївської ОВА.

Наслідки обстрілу Миколаєва в ніч проти 13 червня

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони летіли на Миколаїв приблизно 23:10. Через кілька хвилин у місті пролунали вибухи.

Через кілька годин Кім зазначив, що відомо про двох постраждалих, яких госпіталізували. Також пошкоджено будинок.

"Миколаїв. Внаслідок атаки "Шахедів" поранення отримали двоє людей - 44-річна жінка та 25-річний чоловік. Їх госпіталізовано. Також гостру реакцію на стрес зазнав 10-річний хлопчик, медичну допомогу йому надали на місці. Пошкоджено приватний будинок", — написав Кім у Telegram.

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Пост Кіма проа атаку на Миколаїв. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, минулої ночі окупанти теж атакували Миколаїв. Внаслідок обстріли постраждали три людини, були пошкоджені будинки та авто.

Також ми писали, що 29 березня була чергова річниця удару РФ по будівлі ОВА у Миколаєві. У момент удару у 2022 році всередині перебували працівники установи.

Миколаїв обстріли постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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