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Главная Новости дня Николаев атаковали дроны: в городе поврежден дом, есть пострадавшие

Николаев атаковали дроны: в городе поврежден дом, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 03:10
На Николаев напали дроны: в городе поврежден дом, есть пострадавшие
Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Россияне в ночь с 12 на 13 июня в очередной раз атаковали Николаев. В результате вражеской атаки в городе пострадали люди и был поврежден дом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Николаевской ОВА.

Последствия обстрела Николаева в ночь на 13 июня

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны летели на Николаев примерно в 23:10. Через несколько минут в городе раздались взрывы.

Через несколько часов Ким отметил, что известно о двух пострадавших, которых госпитализировали. Также поврежден дом.

«Николаев. В результате атаки «Шахидов» ранения получили два человека — 44-летняя женщина и 25-летний мужчина. Их госпитализировали. Также острую реакцию на стресс испытал 10-летний мальчик, медицинскую помощь ему оказали на месте. Поврежден частный дом», — написал Ким в Telegram.

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Обстрел Николаева 13 июня — поврежден дом, есть пострадавшие
Пост Кима об атаке на Николаев. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, прошлой ночью оккупанты также атаковали Николаев. В результате обстрела пострадали три человека, были повреждены дома и автомобили.

Также мы писали, что 29 марта была очередная годовщина удара РФ по зданию ОВА в Николаеве. В момент удара в 2022 году внутри находились сотрудники учреждения.

Николаев обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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