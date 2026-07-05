Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ ударила по АЗС в Николаевской области: есть пострадавшие

РФ ударила по АЗС в Николаевской области: есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 23:37
Обстрел Николаевской области 5 июля — подверглись обстрелу АЗС
Поврежденная АЗС после обстрела. Иллюстративное фото: Днепропетровская ОВА

В воскресенье вечером, 5 июля, россияне атаковали дронами Николаевский район. Враг нанес удар по АЗС, в результате чего были повреждены здания и пострадали люди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Николаевской ОВА.

Последствия атаки РФ по Николаевскому району

Вечером в 20:36 глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что враг атаковал Николаевский район. В частности, оккупанты повредили здание АЗС.

"Николаевский район. В результате атаки "Шахедов" ранена женщина, она госпитализирована. Повреждено здание АЗС, произошел пожар", — написал Ким в Telegram.

Примерно через два часа он сообщил, что враг совершил повторную атаку, в результате которой АЗС снова была повреждена.

Читайте также:

"Николаевский район. В результате повторной атаки "Шахедов" на область пострадали двое мужчин, оба госпитализированы. Повреждено здание АЗС", — указано в сообщении.

Миколаївський район під ударом 5 липня - пошкоджено АЗС
Посты Кима об атаке. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Виталий Ким заявил, что враг изменил тактику и всё чаще целенаправленно начинает атаки на украинские АЗС. Кроме того, под ударами также находятся склады и гражданские объекты с горючими материалами.

Также мы писали, что 14 июня РФ в очередной раз нанесла удар по Николаеву. Под ударом оказались энергетическая и транспортная инфраструктура.

АЗС Николаевская область война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации