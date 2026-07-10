Зеленський: українські дрони уразили НПЗ в Омську, тепер зброя дістає до всіх НПЗ Росії

Пожежа на НПЗ у Росії. Фото ілюстративне: ССО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня українські військові завдали серії далекобійних ударів по російських об’єктах, які, за його словами, забезпечують ведення війни проти України. Найрезонанснішим стало ураження нафтопереробного заводу в Омську, розташованого майже за 2,5 тисячі кілометрів від України.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Удар по НПЗ в Омську став найдальшим серед озвучених за тиждень

За словами Зеленського, після цього "немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя".

Президент також повідомив про удари по нафтових об’єктах у Саратовській, Ростовській, Тверській, Ставропольській областях, Краснодарському краї, Татарстані та Башкортостані. Крім того, за його словами, було уражено аеродром у Воронезькій області, стратегічне підприємство у Твері, а також зафіксовано застосування дронів по цілях у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах Росії.

"Наш план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко", — наголосив Зеленський та подякував усім підрозділам, які брали участь у проведенні цих операцій.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 8 липня українські Сили оборони атакували російські нафтопереробні заводи та інші військово-промислові об'єкти в кількох регіонах РФ. Найвіддаленіша ціль, за попередніми даними, розташовувалася приблизно за 1500 кілометрів від лінії фронту.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 липня українські дрони завдали удару по Омському нафтопереробному заводу — одному з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії. Після атаки на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа, а російська влада підтвердила факт інциденту.