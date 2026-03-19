Ліні Костенко 96: цікаві факти про видатну українську поетесу
Сьогодні, 19 березня, свій 96-й день народження відзначає одна з найвизначніших постатей української літератури XX–XXI століть — Ліна Костенко. Вона відома як поетеса-шістдесятниця, дисидентка та моральний авторитет для кількох поколінь українців. Народилася майбутня письменниця в місті Ржищів Київської області.
Новини.LIVE розповідає, що відомо про особисте та творче життя поетеси.
Життєвий шлях Ліни Костенко
Народилася Костенко в родині вчителів. У 1936 році сім’я переїхала до Києва, де вона пережила складні воєнні роки. Школа Костенко знаходилась на Трухановому острові і була знищена під час Другої світової війни — ці події згодом відобразилися у творчості поетеси.
Освіту здобувала в Київському педагогічному інституті, а згодом у Московському літературному інституті ім. Горького, який закінчила у 1956 році.
Перші вірші письменниці з’явилися в пресі ще в юному віці.
Костенко — поетеса-шістдесятниця
Ліна Костенко стала однією з ключових представниць покоління шістдесятників — митців, які оновили українську літературу та виступили проти радянської ідеології.
Її ранні збірки — "Проміння землі", "Вітрила" та "Мандрівки серця" — привернули увагу читачів і критиків. Водночас уже на початку 1960-х років поетесу почали переслідувати за "аполітичність", а її твори — забороняти.
У 1960–1970-х роках Костенко активно підтримувала українських дисидентів, підписувала листи протесту, виступала на захист репресованих. Через це її ім’я надовго зникло з офіційного літературного процесу, а твори поширювалися у "самвидаві".
Попри тривале замовчування, Ліна Костенко створила низку знакових творів, які стали класикою української літератури. Серед них:
- "Маруся Чурай" — історичний роман у віршах, відзначений Шевченківською премією;
- "Берестечко" — масштабна поема про історичні події;
- поетичні збірки "Неповторність", "Сад нетанучих скульптур";
- роман "Записки українського самашедшого" — перший прозовий твір авторки, що став бестселером.
Особисте життя
Поетеса була одружена з польським письменником Єжи Ян Пахльовський, від якого має доньку Оксану — науковицю та письменницю. Другий шлюб — із кінознавцем Василем Цвіркуновим. Син Василь працює у сфері програмування в США.
Громадянська позиція та нагороди Костенко
Письменниця неодноразово демонструвала незалежність від політичного впливу. Вона відмовилася від звання Героя України, заявивши: "Політичної біжутерії не ношу".
Ліна Костенко має численні нагороди й почесні звання, серед яких:
- почесна професорка Києво-Могилянської академії;
- почесна докторка університетів у Львові та Чернівцях;
- міжнародні літературні премії;
- звання почесної громадянки Києва.
Цікаві факти про Ліну Костенко
1. У 1967 році Костенко разом із Павлом Тичиною та Іваном Драчем була номінована на Нобелівську премію з літератури — це дуже рідкісний випадок для українських авторів того часу.
2. Писала "в шухляду" понад 10 років. Через конфлікт із радянською владою її фактично відлучили від друку. У 1960–70-х вона не могла офіційно видаватися, але продовжувала писати — її тексти поширювалися нелегально.
3. Попри складні умови, Костенко не покинула Україну, хоча мала таку можливість. Вона свідомо обрала залишитися й творити тут.
4. Відмовилась від звання Героя України. Це один із найгучніших жестів принциповості серед українських митців.
5. Книга "Записки українського самашедшого" у 2010 році викликала справжній бум — у книгарнях були черги, а наклади розкуповували миттєво.
6. Один із найвідоміших творів — "Маруся Чурай" — лежав у шухляді шість років. Його довго не дозволяли друкувати через цензуру, попри його очевидну художню цінність.
7. Костенко не боялася відкрито виступати проти репресій: була на судах, підписувала листи протесту, підтримувала таких діячів, як В'ячеслав Чорновіл.
8. У Сонячній системі є астероїд "Лінакостенко".
9. Попри величезну популярність, Костенко майже не дає інтерв’ю, рідко з’являється на публіці й не веде "медійного життя".
10. Костенко, крім віршів, також писала прозу, сценарії та дитячі твори.
