Головна Новини дня Ліні Костенко 96: цікаві факти про видатну українську поетесу

Ліні Костенко 96: цікаві факти про видатну українську поетесу

Дата публікації: 19 березня 2026 08:00
Ліні Костенко 96: цікаві факти про видатну українську поетесу
Ліна Костенко. Фото: Getty Images

Сьогодні, 19 березня, свій 96-й день народження відзначає одна з найвизначніших постатей української літератури XX–XXI століть — Ліна Костенко. Вона відома як поетеса-шістдесятниця, дисидентка та моральний авторитет для кількох поколінь українців. Народилася майбутня письменниця в місті Ржищів Київської області.

Новини.LIVE розповідає, що відомо про особисте та творче життя поетеси.

Життєвий шлях Ліни Костенко

Народилася Костенко в родині вчителів. У 1936 році сім’я переїхала до Києва, де вона пережила складні воєнні роки. Школа Костенко знаходилась на Трухановому острові і була знищена під час Другої світової війни — ці події згодом відобразилися у творчості поетеси.

Освіту здобувала в Київському педагогічному інституті, а згодом у Московському літературному інституті ім. Горького, який закінчила у 1956 році.

Костенко
Ліна Костенко в молодості. Фото: Ліна Костенко/Facebook

Перші вірші письменниці з’явилися в пресі ще в юному віці. 

Костенко — поетеса-шістдесятниця

Ліна Костенко стала однією з ключових представниць покоління шістдесятників — митців, які оновили українську літературу та виступили проти радянської ідеології.

Її ранні збірки — "Проміння землі", "Вітрила" та "Мандрівки серця" — привернули увагу читачів і критиків. Водночас уже на початку 1960-х років поетесу почали переслідувати за "аполітичність", а її твори — забороняти.

У 1960–1970-х роках Костенко активно підтримувала українських дисидентів, підписувала листи протесту, виступала на захист репресованих. Через це її ім’я надовго зникло з офіційного літературного процесу, а твори поширювалися у "самвидаві".

Попри тривале замовчування, Ліна Костенко створила низку знакових творів, які стали класикою української літератури. Серед них:

  • "Маруся Чурай" — історичний роман у віршах, відзначений Шевченківською премією;
  • "Берестечко" — масштабна поема про історичні події;
  • поетичні збірки "Неповторність", "Сад нетанучих скульптур";
  • роман "Записки українського самашедшого" — перший прозовий твір авторки, що став бестселером.

Особисте життя

Поетеса була одружена з польським письменником Єжи Ян Пахльовський, від якого має доньку Оксану — науковицю та письменницю. Другий шлюб — із кінознавцем Василем Цвіркуновим. Син Василь працює у сфері програмування в США.

Ліна Костенко
Ліна Костенко з донькою та онукою. Фото: Оксана Пахльовська/Facebook

Громадянська позиція та нагороди Костенко

Письменниця неодноразово демонструвала незалежність від політичного впливу. Вона відмовилася від звання Героя України, заявивши: "Політичної біжутерії не ношу".

Ліна Костенко має численні нагороди й почесні звання, серед яких:

  • почесна професорка Києво-Могилянської академії;
  • почесна докторка університетів у Львові та Чернівцях;
  • міжнародні літературні премії;
  • звання почесної громадянки Києва.

Цікаві факти про Ліну Костенко

1. У 1967 році Костенко разом із Павлом Тичиною та Іваном Драчем була номінована на Нобелівську премію з літератури — це дуже рідкісний випадок для українських авторів того часу.

2. Писала "в шухляду" понад 10 років. Через конфлікт із радянською владою її фактично відлучили від друку. У 1960–70-х вона не могла офіційно видаватися, але продовжувала писати — її тексти поширювалися нелегально.

3. Попри складні умови, Костенко не покинула Україну, хоча мала таку можливість. Вона свідомо обрала залишитися й творити тут.

4. Відмовилась від звання Героя України. Це один із найгучніших жестів принциповості серед українських митців.

5. Книга "Записки українського самашедшого" у 2010 році викликала справжній бум — у книгарнях були черги, а наклади розкуповували миттєво.

6. Один із найвідоміших творів — "Маруся Чурай" — лежав у шухляді шість років. Його довго не дозволяли друкувати через цензуру, попри його очевидну художню цінність.

7. Костенко не боялася відкрито виступати проти репресій: була на судах, підписувала листи протесту, підтримувала таких діячів, як В'ячеслав Чорновіл.

8. У Сонячній системі є астероїд "Лінакостенко".

9. Попри величезну популярність, Костенко майже не дає інтерв’ю, рідко з’являється на публіці й не веде "медійного життя".

10. Костенко, крім віршів, також писала прозу, сценарії та дитячі твори.

Які ще відомі письменники народилися в цей період

25 лютого виповнилося 155 років із дня народження видатної української поетеси та письменниці Лесі Українки. Останні роки її життя минали в постійній боротьбі з хворобою. Померла поетеса у грузинському місті Сурамі, куди приїхала на лікування. Їй було лише 42 роки. 

Також 212 років тому, 9 березня 1814 року, народився український Кобзар — Тарас Шевченко. Ранні роки його життя також були сповнені випробувань. У дев’ятирічному віці він втратив матір, а за кілька років помер і батько. Залишившись сиротою, хлопець змушений був працювати та жити в різних родичів.

