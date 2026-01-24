Трамп может получить Нобелевскую премию — Мелони назвала условие

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Дональд Трамп может быть достойным Нобелевской премии мира после завершения войны в Украине. По ее словам, это станет возможным в случае достижения справедливого и длительного мира.

Об этом глава правительства Италия заявила во время совместной пресс-конференции с канцером Германии Фридрихом Мерцом в субботу, 24 января.

Реклама

Читайте также:

Мелони высказалась о Нобелевской премии для Трампа

Премьер подчеркнула, что ключевым условием для такого признания является реальный вклад в прекращение войны и обеспечение безопасности для Украины.

"Надеюсь, что однажды мы сможем вручить ее Дональду Трампу. Убеждена, что если он что-то изменит, установив справедливый и длительный мир для Украины, мы наконец тоже сможем выдвинуть Дональду Трампу Нобелевскую премию мира", — сказала Мелони.

Напомним, в прошлом году Трамп не смог получить Нобелевскую премию, зато награда досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Мачадо.

В январе активистка передала медаль мира американскому президенту после проведения США операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро в Каракасе. Однако официально лауреатом до сих пор остается Мачадо.