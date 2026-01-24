Відео
Мелоні сказала, коли Трамп буде гідним Нобелівської премії

Мелоні сказала, коли Трамп буде гідним Нобелівської премії

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 17:19
Трамп може отримати Нобелівську премію — Мелоні назвала умову
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Дональд Трамп може бути гідним Нобелівської премії миру після завершення війни в Україні. За її словами, це стане можливим у разі досягнення справедливого та тривалого миру.

Про це очільниця уряду Італія заявила під час спільної пресконференції з канцером Німеччини Фрідріхом Мерцом в суботу, 24 січня.

Мелоні висловилася про Нобелівську премію для Трампа

Прем'єрка наголосила, що ключовою умовою для такого визнання є реальний внесок у припинення війни та гарантування безпеки для України.

"Сподіваюся, що одного дня ми зможемо вручити її Дональду Трампу. Переконана, що якщо він щось змінить, встановивши справедливий та тривалий мир для України, ми нарешті теж зможемо висунути Дональду Трампу Нобелівську премію миру", — сказала Мелоні.

Нагадаємо, минулого року Трамп не зміг отримати Нобелівську премію, натомість винагорода дісталася лідерці венесуельської опозиції Марії Мачадо.

У січні активістка передала медаль миру американському президенту після проведення США операції по захопленню венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро у Каракасі. Однак офіційно лавреаткою досі залишається Мачадо.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
