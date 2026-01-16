Відео
Головна Новини дня Трамп підтвердив, що отримав від Мачадо її Нобелівську медаль

Трамп підтвердив, що отримав від Мачадо її Нобелівську медаль

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 03:50
Трамп заявив, що прийняв від Мачадо її Нобелівську медаль
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтвердив слова венесуельської опозиціонерки Марії Мачадо, що отримав від неї її Нобелівську медаль миру. Він підкреслив, що це "прекрасний жест взаємної поваги".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Читайте також:

Що сказав Трамп про отримання Нобелівської медалі

"Для мене було величезною честю зустрітися сьогодні з Марією Коріною Мачадо з Венесуели. Вона чудова жінка, яка багато чого пережила. Марія вручила мені Нобелівську премію миру за мою роботу. Це був прекрасний жест взаємної поваги. Дякую, Маріє", — заявив Трамп.

Нагадаємо, кілька годин тому лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо повідомила, що під час зустрічі з Трампом вручила йому свою медаль Нобелівської премії миру. Але важливо врахувати, що юридично й офіційно лауреатом залишається тільки Мачадо.

Також ми писали, як Трамп висловлювався про Мачадо на початку 2025 року.

США Дональд Трамп Нобелівська премія політики медаль Венесуела
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
