Главная Новости дня Трамп подтвердил, что получил от Мачадо ее Нобелевскую медаль

Трамп подтвердил, что получил от Мачадо ее Нобелевскую медаль

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 03:50
Трамп заявил, что принял от Мачадо ее Нобелевскую медаль
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил слова венесуэльской оппозиционерки Марии Мачадо, что получил от нее ее Нобелевскую медаль мира. Он подчеркнул, что это "прекрасный жест взаимного уважения".

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Читайте также:

Что сказал Трамп о получении Нобелевской медали

"Для меня было огромной честью встретиться сегодня с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она замечательная женщина, которая многое пережила. Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это был прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария", — заявил Трамп.

Напомним, несколько часов назад лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо сообщила, что во время встречи с Трампом вручила ему свою медаль Нобелевской премии мира. Но важно учесть, что юридически и официально лауреатом остается только Мачадо.

Также мы писали, как Трамп высказывался о Мачадо в начале 2025 года.

США Дональд Трамп Нобелевская премия политики медаль Венесуэла
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
