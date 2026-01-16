Трамп получил от Мачадо медаль Нобелевской премии мира

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо заявила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом вручила ему свою медаль Нобелевской премии мира. По ее словам, это символический жест от имени венесуэльского народа в знак благодарности за "уникальную приверженность свободе".

"Я вручила президенту Соединенных Штатов медаль Нобелевской премии мира и сказала ему следующее, послушайте: 200 лет назад генерал Лафайет вручил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона. Боливар с тех пор хранил эту медаль до конца своей жизни, и, на самом деле, если вы посмотрите на его портреты, вы можете увидеть там эту медаль. Она была вручена генералом Лафайетом в знак братства между США, народом Соединенных Штатов и народом Венесуэлы в их борьбе за свободу против тирании. И 200 лет спустя в истории народ Боливара возвращает Вашингтону медаль, в данном случае медаль Нобелевской премии мира в знак признания его уникального вклада в нашу свободу", — заявила Мария Мачадо.

Однако важно отметить, что речь не идет о передаче самой Нобелевскую премии, так как по правилам Норвежского Нобелевского комитета ее нельзя отозвать, разделить или передать другому человек.

Фактически, Мачадо передала Трампу физический медальон как символический жест благодарности за роль США в событиях вокруг Венесуелы. Но юридически и официально лауреатом остается только она.

Напомним, что в 2025 году президент США Дональд Трамп активно поднимал тему Нобелевской премии мира, не скрывая, что хочет ее получить. Однако по итогу лауреатом стала оппозиционный политик и правозащитница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

Также мы писали, как Трамп высказывался о Мачадо в начале января 2025 года.