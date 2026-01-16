Трамп отримав від Мачадо медаль Нобелівської премії миру

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер венесуельської опозиції Марія Мачадо заявила, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вручила йому свою медаль Нобелівської премії миру. За її словами, це символічний жест від імені венесуельського народу на знак подяки за "унікальну прихильність свободі".

"Я вручила президенту Сполучених Штатів медаль Нобелівської премії миру і сказала йому наступне, послухайте: 200 років тому генерал Лафайєт вручив Симону Болівару медаль із зображенням Джорджа Вашингтона. Болівар відтоді зберігав цю медаль до кінця свого життя, і, насправді, якщо ви подивитеся на його портрети, ви можете побачити там цю медаль. Її вручив генерал Лафайєт на знак братерства між США, народом Сполучених Штатів і народом Венесуели в їхній боротьбі за свободу проти тиранії. І 200 років по тому в історії народ Болівара повертає Вашингтону медаль, в даному випадку медаль Нобелівської премії миру на знак визнання його унікального внеску в нашу свободу", — заявила Марія Мачадо.

Однак важливо зазначити, що не йдеться про передачу самої Нобелівської премії, оскільки за правилами Норвезького Нобелівського комітету її не можна відкликати, розділити або передати іншій людині.

Фактично, Мачадо передала Трампу фізичний медальйон як символічний жест подяки за роль США в подіях навколо Венесуели. Але юридично й офіційно лауреатом залишається тільки вона.

Нагадаємо, що 2025 року президент США Дональд Трамп активно порушував тему Нобелівської премії миру, не приховуючи, що хоче її отримати. Однак за підсумком лауреатом стала опозиційний політик і правозахисниця з Венесуели Марія Коріна Мачадо.

Також ми писали, як Трамп висловлювався про Мачадо на початку січня 2025 року.