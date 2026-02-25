Видео
Україна
Видео

День рождения Леси Украинки — интересные факты из жизни поэтессы

Дата публикации 25 февраля 2026 08:43
День рождения Леси Украинки — что известно о поэтессе
Поэтесса Леся Украинка. Фото: Wikimedia Commons

Сегодня, 25 февраля, украинцы отмечают день рождения Леси Украинки — одной из самых выдающихся украинских писательниц. Ее произведения остаются актуальными спустя более 150 лет.

Интересные факты из жизни писательницы — читайте в материале Новини.LIVE.

Что известно о Лесе Украинке

Леся Украинка родилась 25 февраля 1871 года в Новоград-Волынском, ныне Звягель, в Житомирской области. Настоящее имя писательницы — Лариса Косач-Квитка. Ее мамой была писательница Елена Пчилка, а отцом — дворянин и меценат Петр Косач.

Детство Леси Украинки проходило в движении — с частыми переездами, новыми городами и постоянной интеллектуальной средой вокруг. Дом Косачей был открыт для ведущих деятелей своего времени: среди близких друзей семьи — мыслитель и публицист Михаил Драгоманов и композитор Николай Лысенко. В такой атмосфере формировалось любознательное, европейское и независимое мировоззрение будущей поэтессы.

Леся Українка
Леся Украинка в юные годы. Фото: Wikimedia Commons

Образование Леся получала дома, но по уровню оно не уступало лучшим учебным заведениям. С юных лет изучала иностранные языки — овладела как минимум пятью, интересовалась историей и литературой, занималась вышивкой и рисованием, серьезно училась игре на фортепиано.

Переломным стал 1881 год. После купания на Крещение десятилетняя Леся тяжело заболела туберкулезом костей. С тех пор боль в руках и ногах стала ее постоянным спутником. Болезнь постепенно подтачивала организм и осталась с ней до конца жизни.

В 1883 году девушке провели сложную операцию — удалили часть костей левой руки. Это стало для нее глубокой личной драмой: из-за пораженной кисти она вынуждена была отказаться от игры на пианино, которую искренне любила. Но именно потеря музыки со временем обернулась другим путем — словом, которое стало ее настоящей силой.

Творческая карьера писательницы

Уже в 1884 году на страницах львовского журнала "Зоря" появились ее первые стихи. Именно тогда она впервые подписалась псевдонимом Леся Украинка. В 20-летнем возрасте она уже активно путешествовала, много писала и входила в круг ведущих художников своей эпохи. Ее привлекали новые страны, новые идеи, новые разговоры — все, что расширяло горизонты мысли.

День народження Лесі Українки
Леся Украинка (1871-1913). Фото: музей Ивана Франко

В то же время хронический недуг постоянно напоминал о себе, поэтому периодически Леся вынуждена была прерывать работу и выезжать на лечение в курортные города. Несмотря на это она никогда не жаловалась на судьбу и не позволяла жалеть себя.

Леся Украинка стала одной из центральных фигур украинской литературы конца XIX-начала ХХ века. К ее самым известным произведениям входит:

  • "Лесная песня",
  • "Боярыня",
  • "Кассандра",
  • "Contra spem spero!"

В ее творчестве прослеживается глубокий философский смысл, идеи свободы, достоинства, национального самосознания и силы человеческого духа.

Любовь Леси Украинки

Во время лечения в Ялте, в 1897 году, Леся познакомилась с Сергеем Мержинским — молодым политическим деятелем, который тяжело болел чахоткой. Их встреча переросла в глубокую духовную связь. В воспоминаниях и исследованиях Мержинского часто называют первой любовью поэтессы, однако сама Леся обозначала эти отношения как дружбу — особую, интеллектуально близкую и эмоционально напряженную.

null
Леся Украинка и Сергей Мержинский. Фото: из открытых источников

В 1901 году Мержинский умер в Минске на ее руках. Именно в ту ночь, у постели умирающего, она написала драматическую поэму "Одержима " — одно из самых сильных и самых трагических своих произведений. Этот текст стал не только литературным явлением, но и глубоко личным актом переживания потери.

Годом раньше, в 1898-м, Лариса Косач познакомилась с Климентом Квиткой — молодым фольклористом, музыковедом и студентом Киевского университета. Их объединила общая страсть к народному творчеству: они вместе записывали песни, исследовали обряды, участвовали в этнографических экспедициях. Это партнерство постепенно переросло в супружество и в 1907 году Леся Украинка вышла замуж за Климента Квитка и взяла его фамилию.

Последние годы жизни писательницы

Последние годы жизни Леси Украинки проходили в постоянной борьбе с болезнью. Состояние здоровья стремительно ухудшалось, однако именно в этот период она работала с особой внутренней сосредоточенностью и творческой силой. Несмотря на физическое истощение, поэтесса создала ряд текстов, которые сегодня считают вершиной ее литературного наследия.

1 августа 1913 года Леся Украинка умерла в грузинском городе Сурами, куда приехала на лечение. Ей было всего 42 года. Поэтессу похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

null
Траурная процессия с телом Леси Украинки на Байковом кладбище. Фото: музей выдающихся деятелей украинской культуры

После ее смерти муж, фольклорист Климент Квитка, упорядочил и издал записи украинских народных песен в исполнении Леси.

Напомним, в феврале прошлого года в Одессе приняли решение переименовать Парк Космонавтов в честь Леси Украинки. Кроме того, в нем планируют установить памятник этой поэтессе.

Также мы писали, как выглядели родственники Леси Украинки. Удалось найти архивные фото, которым почти 120 лет.

