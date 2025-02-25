День рождения Леси Украинки - какой вклад сделала в украинскую государственность

Без надії сподіваюсь — сегодня день рождения Леси Украинки
В Украине ежегодно 25 февраля вспоминают об украинской писательнице Лесе Украинке, которая родилась в этот день. Она стала одной из самых крупных фигур украинской литературы.
В материале Новини.LIVE расскажем о жизни и достижениях Леси Украинки.
Жизнь и творчество Леси Украинки
Родилась писательница 25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынский, что сейчас является частью Житомирской области. Ее настоящее имя — Лариса Петровна Косач, она является дочерью известной писательницы Елены Пчелки и общественного деятеля Петра Косача.
Леся Украинка была не только поэтом, но и драматургом, публицистом и переводчиком. В ее произведениях отражена борьба за национальное самоопределение народа Украины, а также глубокие философские размышления о месте женщины в обществе и политические и социальные реалии того времени.
Из-за туберкулеза костей она много путешествовала за границей и успела пожить в Греции, Италии и Франции. Это способствовало развитию ее литературной деятельности, предоставляя вдохновение для новых произведений. Также она была близкой ко многим культурным деятелям, в частности, Ивану Франко, Михаилу Драгоманову и Ольге Кобылянской.
Вклад в украинскую государственность
Леся Украинка была активной сторонницей национально-освободительных движений и часто вмещала политический подтекст в свои произведения, а также освещала культурные и социальные проблемы.
Писательница верила в необходимость борьбы за украинскую государственность и была упряма в борьбе за национальное самоопределение и независимость Украины от империализма. Ее поэзии и драмы поднимают вопрос борьбы за свободу, независимость и надежду на возрождение украинской нации.
Таким образом Леся Украинка стала символом непокорности и достоинства украинского народа.
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