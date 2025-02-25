День народження Лесі Українки — який внесок зробила в українську державність

Українська письменниця Леся Українка. Фото: відкриті джерела

В Україні щороку 25 лютого згадують про українську письменницю Лесю Українку, яка народилася в цей день. Вона стала однією з найбільших постатей української літератури.

У матеріалі Новини.LIVE розповімо про життя та здобутки Лесі Українки.

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Життя та творчість Лесі Українки

Народилася письменниця 25 лютого 1871 року в місті Новоград-Волинський, що зараз є частиною Житомирської області. Її справжнє ім'я — Лариса Петрівна Косач, вона є донькою відомої письменниці Олени Пчілки та громадського діяча Петра Косача.

Леся Українка була не лише поеткою, а й драматургом, публіцистом та перекладачем. В її творах відображено боротьбу за національне самовизначення народу України, а також глибокі філософські роздуми про місце жінки у суспільстві та політичні й соціальні реалії того часу.

Леся Українка. Фото: відкриті джерела

Через туберкульоз кісток вона багато подорожувала за кордоном та встигла пожити в Греції, Італії та Франції. Це сприяло розвитку її літературної діяльності, надаючи натхнення для нових творів. Також вона була близькою до багатьох культурних діячів, зокрема, Івана Франка, Михайла Драгоманова та Ольги Кобилянської.

Внесок в українську державність

Леся Українка була активною прихильницею національно-визвольних рухів та часто вміщувала політичний підтекст у свої твори, а також висвітлювала культурні та соціальні проблеми.

Леся Українка. Фото: відкриті джерела

Письменниця вірила у необхідність боротьби за українську державність й була вперта в боротьбі за національне самовизначення і незалежність України від імперіалізму. Її поезії та драми порушують питання боротьби за свободу, незалежність і надію на відродження української нації.

Таким чином Леся Українка стала символом нескореності та гідності українського народу.

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