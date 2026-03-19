Лине Костенко 96: интересные факты о выдающейся украинской поэтессе

Лина Костенко. Фото: Getty Images

Сегодня, 19 марта, свой 96-й день рождения отмечает одна из самых выдающихся фигур украинской литературы XX-XXI веков — Лина Костенко. Она известна как поэтесса-шестидесятница, диссидентка и моральный авторитет для нескольких поколений украинцев. Родилась будущая писательница в городе Ржищев Киевской области.

Новини.LIVE рассказывает, что известно о личной и творческой жизни поэтессы.

Жизненный путь Лины Костенко

Родилась Костенко в семье учителей. В 1936 году семья переехала в Киев, где она пережила сложные военные годы. Школа Костенко находилась на Трухановом острове и была уничтожена во время Второй мировой войны — эти события впоследствии отразились в творчестве поэтессы.

Образование получала в Киевском педагогическом институте, а затем в Московском литературном институте им. Горького, который закончила в 1956 году.

Лина Костенко в молодости. Фото: Лина Костенко/Facebook

Первые стихи писательницы появились в прессе еще в юном возрасте.

Костенко — поэтесса-шестидесятница

Лина Костенко стала одной из ключевых представительниц поколения шестидесятников — художников, которые обновили украинскую литературу и выступили против советской идеологии.

Ее ранние сборники — "Проміння землі", "Вітрила" и "Мандрівки серця" — привлекли внимание читателей и критиков. В то же время уже в начале 1960-х годов поэтессу начали преследовать за "аполитичность", а ее произведения — запрещать.

В 1960-1970-х годах Костенко активно поддерживала украинских диссидентов, подписывала письма протеста, выступала в защиту репрессированных. Поэтому ее имя надолго исчезло из официального литературного процесса, а произведения распространялись в "самиздате".

Несмотря на длительное замалчивание, Лина Костенко создала ряд знаковых произведений, которые стали классикой украинской литературы. Среди них:

"Маруся Чурай" — исторический роман в стихах, отмеченный Шевченковской премией;

— исторический роман в стихах, отмеченный Шевченковской премией; "Берестечко" — масштабная поэма об исторических событиях;

— масштабная поэма об исторических событиях; поэтические сборники "Неповторимость", "Сад нетающих скульптур";

роман "Записки украинского сумасшедшего" — первое прозаическое произведение автора, ставшее бестселлером.

Личная жизнь

Поэтесса была замужем за польским писателем Ежи Ян Пахлевский, от которого имеет дочь Оксану — ученого и писательницу. Второй брак — с киноведом Василием Цвиркуновым. Сын Василий работает в сфере программирования в США.

Лина Костенко с дочерью и внучкой. Фото: Оксана Пахлевская/Facebook

Гражданская позиция и награды Костенко

Писательница неоднократно демонстрировала независимость от политического влияния. Она отказалась от звания Героя Украины, заявив: "Политической бижутерии не ношу".

Лина Костенко имеет многочисленные награды и почетные звания, среди которых:

почетный профессор Киево-Могилянской академии;

почетный доктор университетов во Львове и Черновцах;

международные литературные премии;

звание почетной гражданки Киева.

Интересные факты о Лине Костенко

1. В 1967 году Костенко вместе с Павлом Тычиной и Иваном Драчем была номинирована на Нобелевскую премию по литературе — это очень редкий случай для украинских авторов того времени.

2. Писала "в ящик" более 10 лет. Из-за конфликта с советской властью ее фактически отлучили от печати. В 1960-70-х она не могла официально издаваться, но продолжала писать — ее тексты распространялись нелегально.

3. Несмотря на сложные условия, Костенко не покинула Украину, хотя имела такую возможность. Она сознательно выбрала остаться и творить здесь.

4. Отказалась от звания Героя Украины. Это один из самых громких жестов принципиальности среди украинских художников.

5. Книга "Записки украинского сумасшедшего" в 2010 году вызвала настоящий бум — в магазинах были очереди, а тиражи раскупали мгновенно.

6. Одно из самых известных произведений — "Маруся Чурай" — лежало в ящике шесть лет. Его долго не позволяли печатать из-за цензуры, несмотря на его очевидную художественную ценность.

7. Костенко не боялась открыто выступать против репрессий: была на судах, подписывала письма протеста, поддерживала таких деятелей, как Вячеслав Чорновил.

8. В Солнечной системе есть астероид "Линакостенко".

9. Несмотря на огромную популярность, Костенко почти не дает интервью, редко появляется на публике и не ведет "медийной жизни".

10. Костенко, кроме стихов, также писала прозу, сценарии и детские произведения.

Какие еще известные писатели родились в этот период

25 февраля исполнилось 155 лет со дня рождения выдающейся украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки. Последние годы ее жизни проходили в постоянной борьбе с болезнью. Умерла поэтесса в грузинском городе Сурами, куда приехала на лечение. Ей было всего 42 года.

Также 212 лет назад, 9 марта 1814 года, родился украинский Кобзарь — Тарас Шевченко. Ранние годы его жизни также были полны испытаний. В девятилетнем возрасте он потерял мать, а через несколько лет умер и отец. Оставшись сиротой, парень вынужден был работать и жить у разных родственников.