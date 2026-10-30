Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova

Росія маніпулює, щоб змусити Європу та Україну піти на односторонні поступки. Представники Кремля публічно критикують європейських лідерів, одночасно висуваючи нові передумови для початку ймовірних переговорів в Абу-Дабі, які мають відбутися після 4 листопада.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, цитує Новини.LIVE.

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Путін хоче ізоляції Європи від мирного процесу

Російська влада відкрито намагається позбавити європейські держави будь-якого впливу на завершення війни в Україні. Речник російського президента Дмитро Пєсков 28 жовтня заявив, що Москва готова мати справу виключно з тими європейцями, які згодні на діалог за кремлівськими правилами. Того ж дня речниця МЗС Марія Захарова додала, що лідери ЄС висувають "нереалістичні вимоги" і не хочуть чути про інтереси Росії.

Як наслідок, Європа не фігурує у планах найближчих перемовин. Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков 29 жовтня прямо сказав, що нинішній формат саміту в Абу-Дабі зводиться до трьох учасників: України, США та Росії. Втім, він визнав, що колись російській делегації все ж доведеться розмовляти з людьми, яких вона "не дуже любить", маючи на увазі саме політиків ЄС.

Ключовим бар'єром для допуску європейців до переговорів Москва зробила свій старий ультиматум зразка грудня 2021 року. Росіяни наполягають на відкаті меж Північноатлантичного альянсу до кордонів 1997 року. На практиці це означає знищення чинної системи безпеки в усій Європі.

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Кремль активно маніпулює дипломатичними контактами. Так Юрій Ушаков використав телефонну розмову Володимира Путіна з очільником Фінляндії Александером Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре від 27 жовтня як привід для критики. Він заявив, що Москва побачила "непослідовність" та відсутність єдиної позиції у Європі щодо цього контакту.

Нові умови для Києва перед зустріччю в ОАЕ

Поки ЄС намагаються відсунути на другий план, росіяни виставляють нові перепони для України. Зустріч в Абу-Дабі планують провести після 4 листопада, коли в Росії святкуватимуть День народної єдності. За словами Ушакова, остаточна дата прямо залежатиме від ситуації на лінії боєзіткнення.

Росія висунула фактичну передумову для діалогу, що Україна має припинити масштабні далекобійні удари під час російських святкових заходів. І це при тому, що сам Кремль системно відкидає будь-які ідеї щодо взаємної зупинки атак на великі відстані.

"Кремлівські чиновники неодноразово використовували перебільшені заяви про просування Росії на полі бою як важіль впливу під час мирних переговорів, щоб отримати односторонні поступки від України, часто представляючи такі поступки як передумови для будь-яких змістовних мирних переговорів. Залишається незрозумілим, про яку саме умовність йдеться у заявах Ушакова від 29 жовтня, але Кремль, ймовірно, ставить умови, щоб встановити довільні попередні вимоги, які вимагають односторонніх поступок України як умов для поновлення мирних переговорів, і представити Україну як перешкоду на шляху до миру, якщо Україна не прийме ці вимоги", — йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Новини.LIVE інформували, що у Москві заявили, що починають готувати тристоронні переговори між Дональдом Трампом, Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним. В Кремлі запевняють, що всі сторони вже дали попередню згоду на зустріч.

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що Володимир Зеленський готовий до прямої розмови з Путіним щодо найскладніших тем, включно з територіальними питаннями, аби зрушити переговорний процес із мертвої точки.

Сам російський диктатор від загарбницьких апетитів не відмовляється. 27 жовтня він провів півторагодинні телефонні переговори з президентом Фінляндії Александером Стуббом та прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере, які планувалися лише на 20 хвилин. Під час цієї розмови Путін знову повторив наміри повністю окупувати Україну і прямо попередив, що Кремль за жодних умов не піде на поступки щодо захоплення всього Донбасу.