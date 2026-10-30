Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Анастасия Барашкова

Россия манипулирует, чтобы заставить Европу и Украину пойти на односторонние уступки. Представители Кремля публично критикуют европейских лидеров, одновременно выдвигая новые условия для начала возможных переговоров в Абу-Даби, которые должны состояться после 4 ноября.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, цитирует Новини.LIVE.

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Путин хочет изолировать Европу от мирного процесса

Российские власти открыто пытаются лишить европейские государства какого-либо влияния на завершение войны в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 октября заявил, что Москва готова иметь дело исключительно с теми европейцами, которые согласны на диалог по кремлевским правилам. В тот же день пресс-секретарь МИД Мария Захарова добавила, что лидеры ЕС выдвигают «нереалистичные требования» и не хотят слышать об интересах России.

В результате Европа не фигурирует в планах ближайших переговоров. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков 29 октября прямо заявил, что нынешний формат саммита в Абу-Даби сводится к трем участникам: Украине, США и России. Впрочем, он признал, что когда-нибудь российской делегации всё же придётся разговаривать с людьми, которых она «не очень любит», имея в виду именно политиков ЕС.

Ключевым барьером для допуска европейцев к переговорам Москва сделала свой старый ультиматум образца декабря 2021 года. Россияне настаивают на откате границ Североатлантического альянса до рубежей 1997 года. На практике это означает уничтожение действующей системы безопасности во всей Европе.

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Кремль активно манипулирует дипломатическими контактами. Так, Юрий Ушаков использовал телефонный разговор Владимира Путина с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре от 27 октября как повод для критики. Он заявил, что Москва увидела «непоследовательность» и отсутствие единой позиции в Европе в отношении этого контакта.

Новые условия для Киева перед встречей в ОАЭ

Пока ЕС пытается отодвинуть эту тему на второй план, россияне ставят новые препятствия перед Украиной. Встречу в Абу-Даби планируют провести после 4 ноября, когда в России будут отмечать День народного единства. По словам Ушакова, окончательная дата будет напрямую зависеть от ситуации на линии боевого соприкосновения.

Россия выдвинула фактическое предварительное условие для диалога: Украина должна прекратить масштабные удары на большие расстояния во время российских праздничных мероприятий. И это при том, что сам Кремль систематически отвергает любые идеи о взаимном прекращении ударов на большие расстояния.

"Кремлевские чиновники неоднократно использовали преувеличенные заявления о продвижении России на поле боя в качестве рычага влияния во время мирных переговоров, чтобы добиться односторонних уступок от Украины, часто представляя такие уступки как предпосылки для любых содержательных мирных переговоров. Остается непонятным, о какой именно условности идет речь в заявлениях Ушакова от 29 октября, но Кремль, вероятно, ставит условия, чтобы установить произвольные предварительные требования, предполагающие односторонние уступки со стороны Украины в качестве условий для возобновления мирных переговоров, и представить Украину как препятствие на пути к миру, если Украина не примет эти требования", — говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Новини.LIVE сообщали, что в Москве заявили о начале подготовки трехсторонних переговоров между Дональдом Трампом, Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. В Кремле уверяют, что все стороны уже дали предварительное согласие на встречу.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Владимир Зеленский готов к прямому разговору с Путиным по самым сложным темам, включая территориальные вопросы, чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки.

Сам российский диктатор от захватнических аппетитов не отказывается. 27 октября он провел полуторачасовые телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере, которые планировались всего на 20 минут. В ходе этого разговора Путин вновь повторил намерения полностью оккупировать Украину и прямо предупредил, что Кремль ни при каких условиях не пойдет на уступки в отношении захвата всего Донбасса.