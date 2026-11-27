Рятувальники на пожежі після обстрілу. Фото: ДСНС

У ніч проти п'ятниці, 27 листопада, російські війська атакували дев'ять областей України, завдавши ударів по залізничній та енергетичній інфраструктурі, цивільних підприємствах і житлових будинках. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

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Двигун безпілотника. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки 27 листопада

За словами очільника уряду, на Дніпропетровщині російські війська атакували залізничні станції Кривий Ріг та Кам'янське. Крім того, під ударом опинилися дві вугільні шахти. Внаслідок обстрілів також зазнали пошкоджень тепловози.

Рятувальники після обстрілу. Фото: ДСНС

На Вінниччині та Кіровоградщині росіяни атакували електропідстанції, зокрема об'єкти, які забезпечують роботу залізничної інфраструктури.

У Запорізькій, Київській та Миколаївській областях удари припали на цивільні підприємства. Пошкоджень зазнали виробничі та складські приміщення.

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Постраждали люди внаслідок обстрілів

У місті Ізюм Харківської області внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку. За інформацією прем'єр-міністра, там постраждали п'ятеро людей.

Зруйнований будинок. Фото: Нацполіція

На Одещині російський удар призвів до пошкодження приватного будинку. На Сумщині внаслідок обстрілу пошкоджено гуртожиток та житловий будинок.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 27 листопада стало відомо про наслідки російських атак на Житомирський та Коростенський райони за минулу добу. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 27 листопада через російські удари по енергетиці без електропостачання залишилася частина споживачів у шести областях України. Найскладніша ситуація склалася на Дніпропетровщині та Херсонщині. За інформацією Укренерго, повторні обстріли та повітряні тривоги ускладнювали проведення відновлювальних робіт.