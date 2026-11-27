Спасатели на месте пожара после обстрела. Фото: ГСЧС

В ночь на пятницу, 27 ноября, российские войска атаковали девять областей Украины, нанеся удары по железнодорожной и энергетической инфраструктуре, гражданским предприятиям и жилым домам. В результате обстрелов один человек погиб, по меньшей мере шестеро пострадали.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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Двигатель беспилотника. Фото: ГСЧС

Последствия российской атаки 27 ноября

По словам главы правительства, в Днепропетровской области российские войска атаковали железнодорожные станции Кривой Рог и Каменское. Кроме того, под удар попали две угольные шахты. В результате обстрелов также были повреждены тепловозы.

Спасатели после обстрела. Фото: ГСЧС

В Винницкой и Кировоградской областях россияне атаковали электроподстанции, в частности объекты, обеспечивающие работу железнодорожной инфраструктуры.

В Запорожской, Киевской и Николаевской областях удары пришлись по гражданским предприятиям. Повреждения получили производственные и складские помещения.

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В результате обстрелов пострадали люди

В городе Изюм Харьковской области в результате атаки беспилотников возник пожар в многоквартирном жилом доме. По информации премьер-министра, там пострадали пять человек.

Разрушенный дом. Фото: Нацполиция

В Одесской области российский удар привел к повреждению частного дома. В Сумской области в результате обстрела повреждены общежитие и жилой дом.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 27 ноября стало известно о последствиях российских атак на Житомирский и Коростенский районы за прошедшие сутки. В результате обстрелов пострадали два человека.

Также Новини.LIVE писали, что утром 27 ноября из-за российских ударов по энергетике без электроснабжения осталась часть потребителей в шести областях Украины. Самая сложная ситуация сложилась в Днепропетровской и Херсонской областях. По информации Укрэнерго, повторные обстрелы и воздушные тревоги осложняли проведение восстановительных работ.