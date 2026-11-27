Рятувальники після обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч проти п'ятниці, 27 листопада, російські війська атакували Вінницьку область, внаслідок чого зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на очільницю Вінницької обласної військової адміністрації Наталю Заболотну.

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Наслідки нічної атаки на Вінниччину

Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Водночас очільниця ОВА не уточнила, які саме енергетичні та залізничні об'єкти зазнали пошкоджень.

Також поки немає інформації про масштаби руйнувань та можливі обмеження в роботі інфраструктури.

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Повідомлення Наталі Заболотної. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що стало відомо про наслідки російських обстрілів Житомирського та Коростенського районів за минулу добу. Внаслідок атак постраждали двоє людей, одного з яких госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти понад 20 разів атакували безпілотниками п'ять районів Дніпропетровської області. У Кривому Розі внаслідок удару загинула людина. Ще двох чоловіків, які постраждали в Нікопольському районі, госпіталізували у тяжкому стані.